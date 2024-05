Catalá busca el "consenso" municipal sobre las fichas de Mestalla: "Para la ciudad lo mejor es que haya"

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha resaltado este jueves su intención de lograr "un acuerdo" de la corporación local de la ciudad "en torno a las fichas urbanísticas" que afectan a la construcción del nuevo Mestalla y a la reconversión del suelo del actual estadio del Valencia CF. Así, ha apelado a la "necesidad" de ese "consenso" y ha asegurado que "para la ciudad lo mejor es que haya fichas".

Catalá ha aludido a la reunión convocada para esta tarde con los portavoces de todos los grupos políticos del consistorio --PP y Vox, en el gobierno, y Compromís y PSPV, en la oposición-- para hablar de esos documentos urbanísticos. "Esta tarde lo que hacemos es plantear la necesidad de un acuerdo en torno a las fichas urbanísticas", ha señalado preguntada por ese encuentro tras la visita que ha hecho a la exposición 'Torna a brillar. Restauració de la Mare de Déu de l'Ofrena'.

La primera edil (PP) ha reiterado que el documento que se planteará "es el mismo" que propuso el anterior ejecutivo de Compromís y PSPV y que "tuvo una aprobación inicial en el anterior mandato, unos meses antes de las elecciones, en 2023".

"Fueron las fichas que en su día puso en valor la entonces vicealcaldesa --y edil de Desarrollo Urbano y actual portavoz socialista, Sandra Gómez-- como una de las herramientas más necesarias para acotar lo que tiene que hacer el Valencia CF, para que el Valencia CF entrara en el corsé que la ciudad tiene que ponerle para que las cosas funcionen", ha resaltado.

Así, Catalá ha apuntado, en alusión a las dos formaciones de la oposición, que "no entendería" que esas fichas, que son las mismas, no fueran aprobadas por el equipo que en su día las propuso" e impulsó "la aprobación inicial --a la que ella se sumó, ha recordado".

La responsable municipal se ha referido también a la solicitud que los grupos que están fuera del gobierno hacen para que las fichas urbanísticas y el convenio que el consistorio y el club de fútbol han de firmar salgan adelante juntos y ha apuntado que cuando estaban en el ejecutivo no lo planteaban así. "He escuchado que aunque en su día, en la aprobación inicial, ellos no llevaron las fichas junto con el convenio, ahora quieren un convenio".

Respecto a este último, María José Catalá ha aseverado que ella, como ha expuesto "desde el principio", no ha negociado "ningún convenio con el Valencia CF" y ha destacado que "el único convenio que consta en el Ayuntamiento es el borrador que dejó Gómez".

Tras ello, ha afirmado que no tiene "ningún problema" en que salga adelante ese texto. "Quieren aprobar y quieren trabajar en ese convenio, que es también su convenio, tampoco tengo ningún problema", ha declarado.

"NO PUEDEN IR JUNTOS"

Preguntada por si las fichas urbanísticas y el convenio pueden ir juntos o deben aprobarse por separado, la alcaldesa ha respondido que la oposición "sabe que no pueden ir juntos". "Ellos mismos saben que legalmente primero se aprueban las fichas, la aprobación definitiva porque ya tuvieron una aprobación inicial y han sido expuestas al público como todo documento urbanístico, y después" el convenio, ha manifestado.

En esta línea, ha precisado que "primero van las fichas" y ha detallado que "después de la aprobación definitiva de esas fichas se podría aprobar el convenio", además de apuntar que "esa es una competencia no del pleno sino de la Junta de Gobierno". "Todo esto ellos se lo saben", ha insistido.

Respecto al aval que se plantea reclamar al Valencia CF, Catalá ha comentado que cuando estaban en el gobierno local Compromís y PSPV no hicieron "exigencia de aval". "Ahora dicen que sí", ha asegurado, a la vez que ha resaltado que ella fue "la primera" que habló "de avales".

"Antes de que nadie hablara de avales, de garantías y de penalizaciones, yo ya lo dije hace meses", ha apostillado. La responsable municipal se ha mostrado "contenta de que haya vuelto todo el mundo al punto de partida" del que ella habló "hace meses".

A continuación, ha pedido "coherencia" y ha vuelto a hablar de las fichas urbanísticas para asegurar que "para la ciudad lo mejor --"no para el Valencia CF, ha concretado-- es que haya fichas". Ha añadido que no está anunciando "nada" porque "esto lo decía Sandra Gómez en su día". "Gómez decía que eran lo mejor para la ciudad, no entendería que ahora no lo fueran, si son las mismas", ha repetido.

"EN CINTURA LAS OBLIGACIONES DEL VALENCIA CF"

María José Catalá ha considerado que el máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, "estará encantado si no aprobamos fichas", teniendo en cuenta que estas "son las que ponen en cintura las obligaciones del Valencia CF".

"Son las que garantizan el importe de la instalación deportiva de Benicalap y las que vinculan la parcela del antiguo Mestalla con la del nuevo Mestalla, de forma que no se pueda hacer una reparcelación, por ejemplo, de la parcela del antiguo sin haber iniciado y haber terminado las obras del nuevo", ha expuesto. "Las fichas son las que garantizan la postura de la ciudad", ha insistido.

"FICHAS, MÁS CONVENIO, MÁS AVAL"

Desde el PSPV, el edil Borja Sanjuán ha asegurado que este partido acudirá a la reunión con la postura que "siempre" ha defendido: "fichas, más convenio, más aval" económico al mismo tiempo. Así, ha indicado que "aprobar fichas sin convenio es como aprobar unos derechos sin concretar unas obligaciones".

Sobre el convenio ha resaltado que Catalá plantee, "un año después", trabajar sobre el borrador propuesto por el anterior ejecutivo y ha preguntado "por qué ahora y por qué quiere que el convenio vaya después", al tiempo que ha instado a la alcaldesa "a trabajar", a "dejar de perder el tiempo" y "de hacer el trilero". También le ha pedido que no sea "afín a los intereses del máximo accionista" del club y que defienda los de la ciudad.

PANCARTA EN LAS TORRES DE SERRANOS

Este jueves desconocidos han desplegado desde las Torres de Serranos una pancarta con el escudo del Valencia CF y la imagen a cada uno de sus lados de la alcaldesa y del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, bajo la palabra "verdugos". La imagen ha sido retirada en cuanto se ha localizado, según han indicado fuentes municipales.