Catalá cree que Llorca merece "todo el respaldo posible" como candidato a la Generalitat: "Está trabajando muy bien"

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha considerado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, merece "todo el respaldo posible" como candidato del PPCV y ha valorado que el jefe del Consell está "trabajando muy bien", aunque ha recalcado que la decisión corresponde a la dirección nacional del partido.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, un día después de que se mostrara "convencida" de que hasta el 18 de julio --día en el que los candidatos 'populares' de las capitales de provincia celebrarán un acto en Santiago de Compostela-- las candidaturas autonómicas del partido a las elecciones de 2027 "se van a despejar con absoluta normalidad".

Preguntada por estas manifestaciones, Catalá ha aclarado que, por lo que ella sabe "particularmente", el 18 de julio "las candidaturas a las capitales de provincia se definirán y todos los candidatos a las capitales de provincia estamos convocados en Santiago".

"A partir de ahí --ha continuado--, las candidaturas autonómicas tienen su propio calendario, pero evidentemente es un calendario fijado por la dirección nacional y por mi presidente --Alberto Núñez Feijóo y estoy convencida de que estamos trabajando en esa cuestión para hacerlo factible lo antes posible".

Cuestionada sobre si seguirá apostando por Pérez Llorca como candidato, ha replicado que esa es una cuestión que no le compete: "Yo solo soy la candidata a la Alcaldía de la ciudad de València, y no solo, y eso es mucho, y además estoy muy contenta de serlo. Con lo cual, eso no es una cosa que a mí me compete, sino a mi partido y estoy convencida de que tomará la mejor decisión".

Al respecto, la responsable municipal ha valorado que Pérez Llorca --"mi presidente"-- está "trabajando muy bien, haciendo un maravilloso trabajo" y por ello "merece todo el respaldo posible", pero ha insistido: "Ni yo soy la portavoz en este momento de la dirección nacional ni es una decisión que a mí me competa".