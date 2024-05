Catalá declina opinar sobre la venta del terciario de Nou Mestalla por ser "un acuerdo entre particulares"

PSPV dice tras la decisión del Valencia CF que "no es casualidad" que la alcaldesa "no exigiera condiciones a Lim" en el pleno de ayer

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha declinado opinar sobre la decisión del Valencia CF de vender el terreno terciario anexo al Nou Mestalla. La primera edil (PP) ha indicado que esa decisión obedece a un "acuerdo entre tercero, entre particulares" que respeta y ha rechazado hablar al respecto.

No obstante, preguntada por si el acuerdo entre esta entidad deportiva y Atitlan Desarrollos Inmobiliarios (filial del Grupo Atitlan) para la venta de los terrenos terciarios anexos al Nou Mestalla supone algún avance en la situación de este estadio pendiente de terminar, la primera edil ha insistido en la misma idea y ha añadido que le parece "bien como todo lo que pueda ser positivo para la ciudad".

"Comentar acuerdos de terceros no me parece. No puedo comentarlo todo. Y esto es un acuerdo entre particulares, entre terceros, que yo respeto. No puedo opinar de todo", ha respondido la responsable municipal preguntada por esa venta tras asistir a la presentación oficial de la fase de grupos de la final de la Copa Davis 2024.

Así, sobre si genera algún avance esa decisión del Valencia CF, María José Catalá ha agregado: "Es un acuerdo entre terceros, entre particulares, que yo respeto y que, evidentemente, me parece bien como todo lo que pueda ser positivo para la ciudad".

Desde la oposición en el Ayuntamiento de València, el edil socialista Borja Sanjuán ha manifestado tras conocerse la venta del terciario anexo al Nou Mestalla que "no es casualidad que ayer", en el pleno ordinario del consistorio en el que se debatió una moción del PSPV que reclamaba la aprobación de las fichas urbanísticas referidas al estadio --"condicionadas al convenio con los requisitos para poder disponer de las plusvalías y un aval previo a la obtención de cualquier aprovechamiento urbanístico"--, "Catalá no exigiera garantías ni condiciones" al máximo accionista del club, Peter "Lim".

Sanjuán ha considerado que es "mucha casualidad" que "el día después de que el PP votara en contra de establecer obligaciones y pedir garantías económicas a Peter Lim para que no pudiera vender los terrenos del nuevo y el viejo estadio del Valencia" CF, se "anuncie que ya tiene un comprador".

"Qué casualidad que el Partido Popular ayer evitara que se pusieran condiciones y el día después se anuncie el negocio", ha insistido el representante del grupo socialista.

Borja Sanjuán ha pedido a María José Catalá que "si tiene un plan" con los responsables del Valencia CF para el viejo y el nuevo Mestalla "que lo explique" y que "si lo que están haciendo es regalarle dinero de los valencianos y valencianas a Peter Lim que lo expliquen también".

El edil del PSPV ha calificado de "indecente" que PP y Vox, los dos grupos que forman el gobierno municipal de València, votaran "en contra de la moción de los socialistas". "Dijimos que estábamos ante la foto de la vergüenza y hoy nos desayunamos con que había un acuerdo para vender algunos de los terrenos que queríamos condicionar a exigirle garantías a Peter Lim", ha subrayado.

"HOY YA SABEMOS POR QUÉ"

Sanjuán ha afirmado que el PP "fue quien hizo la operación urbanística para beneficiar a Peter Lim" y ha señalado que "es el mismo PP el que hoy engaña a la afición y no espera ni 24 horas para demostrar para quien está trabajando". "Y no es ni para la ciudad, ni para la afición", ha precisado.

"Ayer Catalá perdió la oportunidad histórica para plantarse delante de Peter Lim y exigirle que cumpliera con todos sus compromisos e impedir que se enriqueciera a costa de la ciudad. No solo rechazó la moción sino que no presentó ninguna propuesta alternativa y hoy ya sabemos por qué", ha remarcado el concejal socialista.