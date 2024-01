Catalá dice que regular pisos turísticos legales y no inspeccionar ilegales es "empezar la casa por el tejado"

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha manifestado este martes que "hablar sólo de regular la actividad legal" de los apartamentos turísticos y "no inspeccionar la actividad ilegal es empezar la casa por el tejado". En esta línea, ha apuntado que "la actividad legal de los apartamentos turísticos puede generar problemas", pero ha precisado que "lo que genera más problemas de todo es la actividad ilegal".

Catalá se ha pronunciado de este modo tras presidir la puesta en marcha de una nueva fuente de agua refrigerada en la ciudad, en el distrito de Rascanya, preguntada por los apartamentos turísticos y por si el consistorio tiene previsto impulsar alguna regulación y actuar ante los problemas que puedan generar en determinadas zonas.

La primera edil (PP) ha aludido al anterior gobierno local, el progresista que entre 2015 y 2023 dirigió el Ayuntamiento, y ha señalado que "durante los últimos ocho años" esta administración local "ni ha tenido ordenanza reguladora de los apartamentos turísticos ni ha tenido un plan de inspección de los apartamentos turísticos irregulares". "Ninguna de las dos cosas", ha dicho.

Asimismo, ha hablado de la gestión realizada en este ámbito por su ejecutivo desde que accedió a la Alcaldía al inicio del pasado verano y ha aseverado que "en los primeros meses de trabajo de esta nueva corporación" se ha empezado a "trabajar en una ordenanza de regulación de los apartamentos turísticos".

La responsable municipal ha destacado que esa labor se ha emprendido "con otras instituciones como la Universitat de València, con las universidades públicas" en busca de "una buena regulación de apartamentos turísticos en la ciudad de València que puede tener algunas cuestiones propias o distinta en cada uno de los barrios".

"Cada barrio de la ciudad tiene una problemática y hay que abordarla desde la singularidad de cada" uno, ha resaltado, al tiempo que ha mencionado la puesta en marcha de "cuatro equipos de inspección de los apartamentos turísticos irregulares".

La primer edil ha comentado que en la actualidad se cuenta con "denuncias 440 apartamentos turísticos irregulares en la ciudad" y ha dicho que esos cuatro equipos que "por primera vez" se han puesto en marcha "van a inspeccionar" esos inmuebles "denunciados por los vecinos".

"Creo que la actividad legal de los apartamentos turísticos puede generar problemas, pero lo que genera más problema de todo es la actividad ilegal. Por tanto, hablar sólo de regular la actividad legal pero no inspeccionar la actividad ilegal es empezar la casa por el tejado", ha subrayado. Así, se ha referido a los "problemas de convivencia" que genera "la actividad ilegal" y ha insistido en la labor en este campo de los cuatro equipos de inspección creados.

María José Catalá ha asegurado que esta "va a dar buenos resultados porque toda actividad ilegal de apartamentos turísticos va a ser perseguida". "Nos hemos puesto muy serios con esto", ha remarcado. "Estamos trabajando en una ordenanza que no ha existido en la ciudad de València en los últimos ocho años. Ya se está comenzando a redactar y estamos apoyándola en instituciones como la universidad", ha añadido.

ZONA TENSIONADA

Por otro lado, preguntada por si el Ayuntamiento contempla, como planteó el anterior ejecutivo, declarar València como zona tensionada por el alquiler, Catalá ha respondido: "el anterior equipo de gobierno se planteaba esas cosas pero no promover vivienda de alquiler social ni vivienda pública para intentar intervenir en el mercado de forma que bajaran los precios".

"Creo que eso es, de nuevo, empezar la casa por el tejado", ha agregado la alcaldesa, que ha indicado que "lo que tiene que hacer la administración" es esa promoción. "En los últimos ocho años se han puesto en marcha no ha llegado a 20 viviendas de alquiler social. Cuando dices que quieres declarar la zona saturada pero no haces por intervenir en el mercado con vivienda pública quedas muy bien de cara a la galería pero no abordas el problema", ha subrayado.

María José Catalá ha manifestado que para su ejecutivo "abordar el problema es vivienda pública" y ha dicho que por eso ha puesto en marcha "un plan de vivienda pública muy ambicioso".

"Ya dije que en el primer trimestre se van a poner en marcha más de 500 viviendas públicas. Van a estar ya iniciándose los trámites para poder ponerlas en el mercado y vivienda de alquiler asequible. Si quiero quedar bien de cara a la galería puedo hacer la declaración que queráis, pero si quiero intervenir en el problema lo que tengo que hacer es vivienda pública", ha insistido la primera edil.