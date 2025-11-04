Catalá, dispuesta a pelear "hasta el último minuto" por la ZBE de València pero sin aceptar "chantajes" y mezclar temas

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante su visita al nuevo centro sociocultural y de mayores de El Pilar. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), se ha mostrado este martes dispuesta a pelear "hasta el último día, hasta el último minuto", para lograr un acuerdo y poder sacar adelante la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que debe estar aprobada antes del 1 de enero y que no prosperó en el pasado pleno municipal al romperse la unidad de voto del ejecutivo local que forman PP y Vox. No obstante, la primera edil ha descartado aceptar "chantajes" y "mezclar" cuestiones diferentes.

Catalá se ha pronunciado así preguntada por la situación de esa ordenanza tras negarse Vox a apoyarla y por las negociaciones iniciadas con el PSPV-PSOE --en la oposición municipal junto a Compromís-- para cerrar un acuerdo sobre la ZBE.

Vox, que ya había apoyado esa normativa anteriormente, se desmarcó de ella en la sesión plenaria por considerar que responde a "directrices abusivas de Bruselas" y que limitan "libertades" de los ciudadanos y atendiendo a una orden de su dirección nacional.

La responsable municipal ha remarcado que su socio de gobierno votó a favor de la ordenanza en la comisión previa al pleno y que esa "era la quinta vez" que la respaldaba junto al PP. Asimismo, ha comentado que "unos días antes del pleno" Vox le dijo que a pesar de ello no iban a votar en el pleno con un sí.

"Creo que fue una decisión de la dirección nacional de Vox", ha agregado Catalá, que ha asegurado que estuvo "interlocutando" con los ediles de esa formación "hasta el último día" para sacar adelante la ZBE. Ha aseverado que finalmente le "quedó muy claro que no había posibilidad de acuerdo con Vox" y ha aludido a las negociaciones iniciadas con los socialistas.

"Durante estos últimos días mi concejal --de Movilidad, Jesús Carbonell (PP)-- ha estado manteniendo negociaciones con el PSOE", ha dicho, además de apuntar que también lo hizo "el día del pleno" ofreciendo a la oposición --que rechazó la ZBE por ser "de mínimos"-- la posibilidad de ampliar su perímetro.

"Y nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos los partidos de la corporación en un acuerdo. Hasta el último día, hasta el último minuto, vamos a pelearlo porque supone una inversión importante para la ciudad --115 millones de euros de la Unión Europea que se pueden perder si la ZBE no entra en vigor--", ha manifestado la alcaldesa.

Sin embargo, ha precisado que el PP no aceptará "chantajes ni mezclar churras con merinas", en referencia a las condiciones puestas por los socialistas como dejar libre de vehículos el Corredor Verde que se prevé para la zona sur de la ciudad.

Preguntada por el margen que hay para aprobar la ZBE antes del 1 de enero, Catalá ha respondido: "tendría que convocarse un pleno, que podría ser extraordinario. Y si llegáramos a un acuerdo, aprobarse, publicarse y estar en vigor. Depende también del periodo de publicación. Podemos intentar agilizar los plazos de la publicación, pero es complicado decir el día exacto", ha planteado.

"SOLO EL PP HA MOSTRADO RESPONSABILIDAD"

Igualmente, preguntada por si es pesimista u optimista sobre la negociación y sus resultado, ha considerado que "solo el PP ha mostrado responsabilidad". "Si València tiene que perder esos recursos de fondos europeos", por falta de consenso, ya se sabe "a quién se tienen que pedir explicaciones", ha apostillado.

"Solo el PP votó a favor del texto de la ordenanza y solo el PP ha asumido con responsabilidad el cumplimiento de la legalidad", ha afirmado, a la vez que ha dicho que "el resto, los que intentan chantajear al PP para obtener un sí o los que dicen que no a última hora, tendrán que asumir su responsabilidad en el momento si se produce o se exige la devolución de parte de esos fondos europeos". "Yo, como alcaldesa, he cumplido con mi responsabilidad y mi partido también", ha insistido María José Catalá.

Respecto a la condición de los socialistas de dejar libre de coches el Corredor Verde, ha añadido que eso supone "mezclar las ZBE con otros proyectos urbanos totalmente diferentes". "La ZBE aquí, en Barcelona, en Madrid, es una ordenanza que se trabaja sobre todo el territorio de la ciudad, estableciendo unas etiquetas, unos vehículos, unas limitaciones y un cronograma. Mezclar eso con un proyecto urbano me parece intentar chantajear. Y no vamos a aceptar chantajes", ha insistido.

"INDIGNO E IMPROPIO"

Desde la oposición, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha indicado que "la actitud de la alcaldesa con la ZBE no puede ser más lamentable". "Querer endosarle el muerto a los partidos que han votado en contra es indigno e impropio" de quien "quiere representar a todos los valencianos".

"La única irresponsable del desbarajuste es ella. No sabe negociar un acuerdo de ciudad y quiere imponer una ZBE totalmente descafeinada que roza la ilegalidad por no estar concebida para reducir las emisiones" contaminantes, ha añadido Robles, que ha criticado que aunque Catalá diga que "quiere negociar con todos los partidos, no se ha dirigido al principal de la oposición", Compromís. "Su veto demuestra su cinismo absoluto", ha dicho.

Además, ha señalado que "lo peor es que parece que Catalá ha bajado los brazos y da por perdidos los más de 115 millones de euros que están en juego con la ZBE" y ha resaltado que Compromís quiere una que mejore la calidad de vida.

"UN GRAVE PROBLEMA"

Por parte del PSPV-PSOE, María Pérez ha tachado de "absolutamente irresponsable la actitud" de la alcaldesa "por su negativa a negociar una ZBE real que rebaje los niveles de contaminación que sufren todos los barrios" por "su política procoche".

"Catalá tiene un grave problema sobre la mesa: la aprobación de la ZBE. Si no actúa, se traducirá en un riesgo para la salud de los valencianos y en un perjuicio financiero para el Ayuntamiento, que podría perder más de 115 millones de euros", ha apuntado.

Pérez ha asegurado que el PSPV "sigue firme en su compromiso para que València pueda contar con una ZBE que frene la contaminación y garantice los fondos europeos". "Los socialistas mantenemos tendida la mano para seguir negociando. Lo que en ningún caso vamos a hacer es aceptar las propuestas negacionistas del PP y Vox. Si quiere el voto de los socialistas, debe proponer una ZBE que realmente mejore la calidad del aire, deje de lado sus intereses internos de partido y priorice los de esta ciudad y los de sus vecinos", ha remarcado.