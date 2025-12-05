Catalá espera que las Covetes de Sant Joan estén plenamente rehabilitadas como "regalo de Reyes de 2027"

Obras en las Covetes de Sant Joan - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València y los propietarios de las Covetes de Sant Joan avanzan en el proceso para recuperar este enclave singular, donde se ubicaban comercios en el siglo XVIII, y prevén terminar las obras de la fachada exterior en un plazo de seis meses, para después comenzar con los trabajos en su interior.

Con estos plazos, la alcaldesa de València ha comentado que "sería un buen regalo de Reyes del año 2027, que ya estuviera todo rehabilitado interior y exterior, incluso con alguna cosilla en marcha".

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes tras una visita a las obras de rehabilitación de las Covetes de Sant Joan, acompañada del arquitecto Carlos Campos y de la asociación Recuperem les Covetes.

La alcaldesa ha destacado que, en un entorno privilegiado que abarca la Lonja, el Mercado Central y la recientemente restaurada Iglesia de los Santos Juantes, "siempre faltaba ese proceso de rehabilitación de las Covetes", que el equipo de gobierno ha asumido "desde el primer minuto, porque era un proceso muy complejo".

Al Ayuntamiento puso en marcha en abril de este año el proceso de expropiación de las tres únicas covetes (del total de 19) cuyos propietarios no participarán en la rehabilitación, y de la que se ocupará el Ayuntamiento. En octubre, comenzaron las obras para recuperar las fachadas exteriores de estos emblemáticos comercios, que están catalogados como Bien de Interés Cultural, BIC, y forman parte de la monumental Parroquia de los Santos Juanes, referente histórico y artístico de la ciudad.

Catalá ha destacado la coordinación con la asociación de propietarios, que "llevan más de 40 años peleando por esto", y el trabajo con el Departamento de Patrimonio para llevar a cabo el proceso. La actuación supone una inversión municipal de más de 200.000 euros, entre la expropiación y la parte correspondiente de la rehabilitación exterior. Cada propietario paga su parte de los trabajos y el consistorio asume la de las tres covetes expropiadas.

COMERCIO TRADICIONAL Y ARTESANÍA

La alcaldesa ha explicado que "la idea es que se recupere el comercio tradicional, la venta de artesanía y, de alguna manera, se mantenga la esencia original" de las Covetes de Sant Joan. Así, ha insistido en el objetivo de "recuperar identidad de la ciudad de València".

Precisamente, el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, califica a Les Covetes como "parte del BIC de la Iglesia parroquial de los Santos Juanes". Tienen la consideración urbanística de semisótano, y se permite el uso comercial en ellas, vinculado al comercio de productos de cerámica, textiles, bordados, bolillos o pasamanería, así como elementos asociados a la cultura en general (libros, fotografías, muebles y objetos antiguos, obras de arte, joyerías, platerías, talleres de diseño o de artesanía y similares)".

Catalá también ha avanzado que no se descarta dedicar alguna de las covetes a enseñar el proceso para lograr la rehabilitación y "lo que ha costado esto, que es una pelea de mucha gente de más de 40 años".

"Yo creo que la ciudad tiene materia prima suficiente para proyectarse como una capital cultural por excelencia y para posicionarse muy bien. Evidentemente, requiere de esfuerzo de todos pero creo que València es y tiene elementos como este que merecen salir a la luz de nuevo, que es lo que estamos haciendo", ha señalado la primera edil.

La secretaria de la asociación Recuperem les Covetes, Elisa Talens, ha asegurado que los propietarios están "muy contentos porque han sido años de trabajo". "Por fin nos hemos podido coordinar tanto los propietarios como el Ayuntamiento, como la iglesia que está reformando la terraza. Es una alegría muy grande para nosotros ver que avanza el proyecto", ha agregado.

SU HISTORIA

Las Covetes de Sant Joan son una construcción de principios del siglo XVIII, en el contexto de la reforma barroca de la parroquia de los Santos Juanes. Fueron construidas en el año 1700 por Leonardo José Capuz con el fin de mejorar la arquitectura del templo y, a la vez, resolver un problema originado por la topografía de la plaza, que está situada en una cota inferior.

La construcción se concretó en una serie de espacios que sustentan la plataforma y permitieron la creación de locales de uso comercial en el centro neurálgico de la ciudad. Las Covetes son espacios de dimensiones ligeramente diferentes, según su posición, con un promedio de 8 metros cuadrados cada uno de ellos, cubiertos con bóvedas de ladrillo muy rebajadas y con apenas 2,2 metros de altura.

Las sucesivas repavimentaciones históricas de la plaza del Mercado produjeron una reducción muy importante de la altura de los accesos, lo que mermó notablemente la posibilidad de su uso, lo que, unido a las constantes filtraciones de humedades tanto por la terraza superior, como por ascensión por capilaridad del terreno, abocaron a la totalidad de los locales a su cierre. Y así han permanecido durante varias décadas.

ACTUAR CONTRA LAS FILTRACIONES Y RECOMPONER LA SILLERÍA

El arquitecto encargado de los trabajos, Carlos Campos, ha detallado que el proceso de rehabilitación ha arrancado con la cubierta, porque "la mayor parte de los problemas que tienen las covetes vienen de las filtraciones con el agua de lluvia en la terraza". Una parte del antetecho ya se ha desmontado y se tiene que "levantar todo el pavimento, homogenizarlo, internalizarlo y volver a colocar allí el pavimento".

Por otra parte, "las fachadas tienen un montón de problemas, por el abandono fundamentalmente, y después también por las distintas intervenciones que se hicieron a lo largo del tiempo", ha explicado.

En una primera fase se ha procedido a su limpieza y se está eliminando la sociedad y elementos adheridos, como restos de carteles, que "ocultaban parte de lo que es la configuración real de las covetes".

También se van a reconfigurar las cornisas, la sillería, y después finalmente se cerrarán con puertas, que serán homogéneas en todas las covetes, ha concretado el experto.