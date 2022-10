Catalá espera que no sea tarde para proteger las naves de Saïdia y atender las peticiones vecinales

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha indicado este martes que espera que no sea tarde para proteger las naves de la Saïdia, en las que se ha propuesto la construcción de un macrohotel. Asimismo, ha señalado que confía en que tampoco lo sea para atender las peticiones vecinales de protección hacia estos inmuebles y en contra de la citada instalación.

La responsable 'popular' ha indicado que su formación política "siempre" ha apostado "por proteger las naves y crear dotaciones públicas para el barrio" en estos edificios.

Catalá se ha pronunciado de este modo, en un comunicado, después de conocerse esta jornada que el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), ha solicitado a Patrimonio Histórico un informe pluridisciplinar que valore la declaración como Bien de Relevancia Local (BRL) de estas naves.

El primer edil ha solicitado formalmente a la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello (Compromís), que la delegación de Patrimonio Histórico-Artístico municipal "aporte por medios propios o externos la información suficiente para ayudar a resolver el expediente de protección e incoación como Bien de Relevancia Local" de los citados inmuebles. Estos son unos antiguos inmuebles industriales situados en la calle de Guatla, en el barrio de Sant Antoni.

El PP ha expuesto que el Ayuntamiento "había dado los pasos para que se construyera el complejo hotelero al emitir un informe señalando que no era necesario la protección de las naves y tras vender una parcela municipal para ampliar la del proyecto" y Catalá se ha preguntado "qué intereses han movido al alcalde en el cambio de criterio".

La portavoz 'popular' ha lamentado que Ribó "haya tardado meses en darse cuenta que el macrohotel y residencia estudiantil" en Saïdia son "un proyecto inviable". "Espero que no sea tarde para proteger las naves, atender las peticiones vecinales y que en lugar del macroproyecto se puedan construir dotaciones públicas para el barrio, como llevamos meses pidiéndole", ha subrayado.

María José Catalá ha agregado que "siempre" ha dicho "que Ribó debería escuchar más a los vecinos". "Tiene nuestra mano tendida para remar todos juntos por València y su talante ha hecho que todos estos meses el Ayuntamiento haya trabajado en la línea contraria a lo que pedían ciudadanos" de la Saïdia, ha apuntado la portavoz.

"Ribó apostó por el macrohotel en lugar de por el barrio", ha insistido, a la vez que ha asegurado que el PP "siempre" ha tenido "claro que los vecinos eran los primeros". "Esperemos que el alcalde también se ponga de su lado", ha manifestado la responsable 'popular'.

"Mientras desde el PP visitábamos el lugar y apoyábamos las iniciativas vecinales, Ribó y PSOE --socio del gobierno local junto a Compromís-- trabajaban por mantener el proyecto", ha aseverado Catalá, que ha aludido al "informe municipal que señala que no es necesario salvaguardar las naves".

"Este informe se hizo público justo un día después de pedir los vecinos en el pleno de septiembre su protección", ha agregado. Asimismo, ha comentado que "la Junta de Gobierno del 16 de septiembre, formada por PSOE y Compromís, concluyó el proceso de venta a unos vecinos de una pequeña parcela municipal de 47 metros cuadrados, por 175.000 euros, para poder seguir avanzando en el proyecto de la macro residencia".

"POSTURA SINCERA"

"El mismo día Ribó se había reunido precisamente con los vecinos", ha expuesto María José Catalá, que ha preguntado "qué lleva a Ribó a, en menos de un mes, cambiar de postura". "Espero que sea una postura sincera, que no esté volviendo a engañar a los vecinos y no esté realmente guiado por intereses electorales porque le dan miedo las urnas y no le salen los números", ha concluido.