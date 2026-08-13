Catalá exige al Gobierno más recursos para menores migrantes de Ceuta: "No se trata de repartirlos, sino de atenderlos"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha reclamado este jueves al Gobierno que destine más recursos a las comunidades autónomas antes de establecer la distribución de los menores migrantes a Ceuta. "No se trata de repartirlos, sino de atenderlos", ha recalcado.

Así lo ha trasladado Catalá (PP) a preguntas de los periodistas sobre si la Generalitat debería aceptar la acogida de estos menores. La semana pasada, la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat (PP), reclamó al Gobierno que concrete el reparto de los menores migrantes llegados a Ceuta entre las comunidades autónomas, al tiempo que insistió en que los centros de acogida de la Comunitat Valenciana están "colapsados".

El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado este jueves a los gobiernos autonómicos a una reunión técnica sobre la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta. Hace unos días, la ministra del ramo, Sira Rego (IU), abordó con el presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Jesús Vivas, la "urgencia" de desplegar "todos los procesos de acogida posibles" para atender a la infancia migrante no acompañada y señaló como "prioridad" la reagrupación familiar.

En este contexto, Catalá ha argumentado que la Generalitat debe evaluar "cuáles son los recursos que tenemos disponibles en este momento para atender lo mejor posible a los menores no tutelados". Pero ha hecho hincapié en que "no se trata de un tema de reparto", porque hablar en esos términos le genera "una sensación extraña y dura" al considerar que es una cuestión "de recursos" para atenderlos correctamente.

"La Generalitat ha trasladado la situación al Gobierno de España de que tenemos la ausencia de recursos adecuados --ha expuesto--. Porque estos menores, cuando no tienen recursos adecuados, efectivamente tienen una situación personal terrible. Pero además, como sociedad, no podemos tolerar que sea un tema de reparto, es un tema de recursos".

La primera edil se ha preguntado "dónde están los recursos" y "en qué condiciones", "con qué atención" y "con qué asistencia social, sanitaria y educativa" se van a distribuir los menores migrantes llegados a Ceuta, así como "dónde van a estar". "Al final, es muy importante no hablar de repartos, sino hablar de recursos", ha repetido.

Por todo ello, Catalá ha instado al Gobierno a "determinar dónde van esos menores en función de los recursos disponibles". "Porque, si no, estamos hablando de una incorrecta atención a los menores", ha advertido.