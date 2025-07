Catalá sobre el incendio: "Algunas de las propiedades tardarán en estar en condiciones de habitabilidad"

Un vecino relata: "Salí corriendo a llamar a los timbres, pasaron diez minutos, pero por la escalera ya no se podía volver"

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que algunas de las propiedades afectadas por el incendio declarado este martes en un local de la Avenida del Puerto, que obligó a evacuar a 115 viviendas de dos edificios, "tardarán en estar en condiciones de habitabilidad", al tiempo que ha destacado que el fuego está apagado pero, técnicamente, los bomberos no lo dan por extinguido por si se produjera un rebrote de las llamas en algún punto. "En prácticamente ninguna de las viviendas entró el fuego, pero el humo sí ha afectado a las fachadas y al interior", ha señalado la alcaldesa.

No obstante, la primera edil, en declaraciones a los medios en la zona, ha apuntado que el control del incendio fue "rápido" y la estructura "no sufrió mucha exposición al fuego y esto es muy importante a nivel estructural o sea que, dentro del contexto del que estamos hablando, el revestimiento de la finca aguantó bastante bien y la finca también".

Catalá ha detallado que, en las primeras plantas de los edificios, que tenían terraza, el hecho de que se hundiera el techo falso del bajo arrastró parte de esas terrazas por lo que "ahora tenemos que revisar la estructura. "Tendremos que analizar la estructura y determinar su afectación", ha indicado.

la alcaldesa ha añadido que el equipo de Urbanismo del Ayuntamiento de València se encuentra trabajando con el seguro del local de la empresa incendiada en el número 123 de la avenida del Puerto, Tedi, para "barajar con ellos el escenario que se nos abre, ya que algunas viviendas de la finca afectada tardarán en estar en estado de habitabilidad".

Catalá ha visitado este la zona y los alrededores, ha hablando con los vecinos afectados y comprobado los últimos avances en el siniestro de mano de bomberos y Policía Científica que se encuentran analizando el lugar.

Los efectivos se encuentran también trabajando en el garaje, donde "ha habido algo de filtración de agua", al igual que en algunas viviendas. En estos momentos, ha confirmado la alcaldesa, es "imposible" saber cuándo los vecinos van a poder regresar a sus casas.

El incendio ha afectado a una manzana completa de viviendas y obligó a evacuar a 115 inmuebles. Un total de 45 personas han pasado la noche en un hotel cercano a la finca. Durante la mañana los afectados han sido atendidos en la Universidad Popular de Ayora.

"Empezamos a trabajar con ellos de forma individual porque la realidad es muy diversa. Hay vecinos que tienen la propiedad muy afectada, sobre todo las primeras plantas, y los hay con una afectación menor. Cada uno tiene una situación distinta y debemos atenderles uno a uno", ha declarado Catalá.

Muchos de estos vecinos todavía no disponen de luz y agua. La alcaldesa ha confirmado que durante este miércoles se está trabajando por recuperar esos suministros básicos en las viviendas, a las cuales accedieron los residentes este martes por la noche y de nuevo este miércoles al mediodía. "Nosotros desde el Ayuntamiento hemos garantizado que esta noche pueden volver a quedarse en el hotel", ha señalado la alcaldesa.

DADAS DE ALTA

Catalá ha confirmado que todas las personas que han sido atendidas en los hospitales han sido dadas de alta. "Es una situación muy angustiosa para los vecinos, por eso estamos intentando respaldarlos en todo lo posible, asesorarlos para que den parte a su seguro, a los administradores de la finca para trabajar con el seguro de las comunidades y desde el consistorio contactando con el seguro de Tedi", ha continuado la alcaldesa.

Respecto a las causas, Catalá ha afirmado que la policía científica continúa trabajando para conocerlas, pero que "tendremos que esperar". "Los vecinos nos hablan de que se escuchó una explosión fuerte, pero la Policía Científica todavía no nos ha determinado las causas, con lo cual no se puede comenzar a desescombrar", ha señalado.

La alcaldesa ha destacado también la rapidez de la extinción. "La estructura no sufrió mucha exposición al fuego y se pudo trabajar muy bien en el desalojo, tanto de personas como de animales de compañía. Dentro de la gravedad, el revestimiento de la finca ha aguantado bastante bien", ha concretado.

Los vecinos han reclamado especialmente la necesidad de recuperar el suministro de luz y agua, imprescindible para la vuelta de los habitantes a sus casas. "Es un proceso que va a necesitar ayuda de todos y nosotros vamos a estar ayudando a los vecinos", ha resaltado Catalá.

"YO QUIERO ENTRAR A MI CASA, NO UN HOTEL"

A pesar de la posibilidad de quedarse en el hotel, los vecinos han expresado su deseo de regresar a sus pisos. "Yo quiero entrar a mi casa, no quiero un hotel", ha comentado una de las afectadas.

"Bajé a la calle para ayudar a mi mujer con la compra y fue volver la esquina y comenzó a salir humo como si hubieran quemado dos cartones. Pero en dos minutos salieron unas llamas que pasaban el segundo piso con violencia. Un rato después se cayó el techo del Tedi", ha recordado uno de los vecinos después de bajar de nuevo de su vivienda con bolsas de comida en las manos.

Quienes han podido acceder a su piso han recogido también algunas de sus pertenencias. "Me dejaron entrar anoche cinco minutos porque no tenía la documentación, ni móvil ni nada", ha relatado un afectado. "Salí corriendo a llamar a los timbres. Desde que toqué el primer timbre hasta el último pasaron diez minutos, pero por la escalera ya no se podía volver, bajaban todos cogidos a la barandilla, algunos lanzaban a sus mascotas", ha continuado.

Mientras algunos vecinos han señalado y agradecido la asistencia recibida por autoridades, medios de comunicación, administración y vecinos, otros han denunciado la "falta de coordinación" y que todavía desconocen "qué se ha hablado con el seguro del local incendiado". "He llamado a mi compañía porque tengo que dar el parte y me han dicho que quien tiene que responder es la compañía de la empresa incendiada, pero todavía no sabemos qué se ha hablado en las reuniones", ha denunciado una vecina.

La alcaldesa ha reconocido que este es un proceso "largo" y que acudir al Ayuntamiento y puestos de atención para conocer las consecuencias es imprescindible para poder solucionar la situación de los vecinos.