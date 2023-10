Catalá sobre los incendios en la Devesa: "No hay negligencia, hay un loco que quiere pegar fuego a El Saler"

Anuncia que el Ayuntamiento firma la adjudicación de las obras de las torres" para refrescar la zona: "Son medidas de prevención"

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha considerado este lunes, respecto a los incendios registrados en el parque natural de la Devesa, que en este caso "no hay ningún tipo de negligencia" sino "un loco que quiere pegarle fuego a El Saler".

"Este no es tanto un tema de un incidente aislado, de un fuego que se puede provocar de muchas maneras, sino que tenemos claro que hay una persona detrás que está provocando esos incendios", ha insistido Catalá, que ha asegurado que se está "trabajando para cercar a esta persona" y ha afirmado que "no va a conseguir" el "objetivo" que tiene.

La primera edil se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, y preguntada por los incendios registrados en la Devesa de El Saler, el último el pasado sábado.

"Aquí no hay ningún tipo de negligencia, aquí hay un loco que quiere pegarle fuego a El Saler", ha señalado la responsable municipal, que ha apelado "a la responsabilidad tanto de los grupos políticos" del consistorio valenciano como de los medios de comunicación al hablar de este tema.

A su vez, María José Catalá ha defendido el trabajo desarrollado por su gobierno --hasta este viernes formado solo por el PP desde ese día también por Vox-- en favor de la Devesa desde que tomó posesión como alcaldesa tras las elecciones del pasado mes de mayo.

La responsable municipal ha aludido también a la intervención de la Guardia Civil, "que es la competente" para investigar lo sucedido "con colaboración de la Policía Local", al tiempo que ha dicho que esta "sigue su curso" y se va "a respaldar". "No vamos a parar hasta que no encontremos una solución para este problema", ha subrayado.

"Evidentemente, estamos trabajando para cercar a esta persona que desgraciadamente tiene un objetivo que no va a conseguir", ha agregado Catalá, que ha mencionado en este punto su reunión de trabajo con la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, y los dispositivos implicados en los incendios de El Saler.

María José Catalá ha afirmado que "de forma paralela el Ayuntamiento está haciendo su trabajo, trabajar a medio y a largo plazo" para que "no haya una zona" de la Devesa "que sea susceptible de ser quemada intencionadamente" y para que "esté lo suficientemente limpia o lo suficientemente refrescada" como "para que no se receptiva" al fuego o este "no se extienda de forma tan rápida".

La alcaldesa ha aludido a la anterior etapa de gobierno en el consistorio, con un ejecutivo progresista, y ha apuntado que "en los últimos ocho años ha habido" en la Devesa "una carencia importante de medidas de prevención, de limpieza y, sobre todo, de algo muy importante" como "la instalación de un sistema, el Sideinfo", para vigilar este entorno natural.

"Durante ocho años, el anterior ayuntamiento no ha sido capaz de instalar" ese sistema, ha censurado Catalá, que ha anunciado que este mismo lunes el consistorio "ha firmado la adjudicación de las obras de las torres que refrescan toda la zona boscosa de El Saler". "Son medidas de prevención", ha resaltado.

La primera edil ha indicado que en cuatro meses los miembros de su equipo han sido "capaces de hacer algo que no se ha hecho en ocho años" como "adjudicar las obras de instalación de unas torres que refrescan toda la zona de El Saler y que están en comunicación con Protección Civil y con Bomberos para intentar mejorar la protección de ese paraje impresionante y de alto valor ecológico de la ciudad de València".

"LAS MEDIDAS DEL ECOESNOBISMO HAN FRACASADO"

"Han fallado las medidas del ecoesnobismo de que los bosques tienen que dejarse sin intervención. Han fracasado, lo hemos visto en otros puntos en toda la Comunitat Valenciana anteriormente, el verano pasado no el anterior, pero también en la Devesa", ha insistido en alusión al ejecutivo que la precedió.

"Hay que intervenir, hay que prevenir, hay que limpiar. Nosotros, cuatro meses después, lo que estamos haciendo, incluso, la instalación del Sideinfo", ha remarcado María José Catalá.