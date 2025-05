Catalá nombra coordinador de emergencias en València a Herrera tras su reciente jubilación como jefe de la Policía Local

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El ejecutivo del Ayuntamiento de València, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), ha nombrado coordinador de Seguridad y Emergencias al exjefe de la Policía Local de la ciudad, José Vicente Herrera, tras su reciente jubilación como máximo responsable de este cuerpo municipal.

Así lo ha anunciado este viernes el edil portavoz del gobierno de Catalá, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, una reunión en la que además de abordarse el nombramiento de Herrera se ha aprobado el Protocolo de Emergencias de la capital valenciana.

Caballero ha destacado la trayectoria de Herrera como "jefe de la Policía Local de València durante los últimos años, no solo con el actual gobierno sino también con gobiernos de izquierda" como el anterior, y ha asegurado que se trata de "una persona con un reconocido prestigio dentro del ámbito y el campo de la seguridad y de las emergencias".

El edil portavoz ha señalado que tras su jubilación como máximo responsable de la Policía Local, el consistorio podrá contar con José Vicente Herrera como coordinador de Seguridad y Emergencias, "con todo su bagaje" y "con todos los años que atesora de experiencias en distintos cargos no solo en la administración municipal, en el Ayuntamiento de València, sino también en la Delegación del Gobierno".

"Creemos que todo ese bagaje debe de ser aprovechado, justamente en un momento en el que vamos a tener que revisar y mejorar todos aquellos protocolos de seguridad y de emergencias para hacer frente a estas", ha añadido Caballero, que ha apuntado que Herrera tendrá encargadas labores para "el desarrollo de estrategias, estudios, análisis y programas en materia de seguridad y de emergencias".

Así, ha señalado que se hará cargo de cuestiones como "el control y seguimiento de los planes de emergencias en esta materia" y de "las actuaciones municipales" en ese ámbito. "Va a ser la persona que coordine y que nos aporte todo ese bagaje no solo internamente en el Ayuntamiento de València, para coordinar todos los servicios municipales, sino también sobre todo aquello que se deba hacer con la ciudadanía y para trabajar en planes de prevención de riesgos".

Preguntado por cuál será la retribución que reciba José Vicente Herrera en su nueva responsabilidad, el portavoz del ejecutivo municipal ha indicado que "es la que viene asignada a un coordinador general del Ayuntamiento", al tiempo que ha expuesto que estos son "sueldos públicos".

Asimismo, preguntado por cómo se evitará que sus funciones se solapen con las del jefe de la Policía Local, Juan Carlos Caballero ha respondido que la materia que cada uno tiene asignada es "bien distinta". "No tiene nada que ver ejercer el liderazgo o la jefatura del servicio de la Policía Local de València, con todo lo que conlleva y con todas las competencias" que tiene con las funciones del coordinador de Emergencias y Seguridad, ha precisado.

Caballero ha afirmado que la competencia del jefe del cuerpo municipal de policía "no cambia". "No tiene nada que ver con la dirección de la Policía Local o con la jefatura de Bomberos. Es una materia de coordinación, de anticipación, de prevención, de previsión, de ver todos aquellos cambios que se pueden adoptar no solo dentro de la casa sino con la ciudadanía, para estar en definitiva mejor preparados ante las emergencias", ha agregado sobre el nuevo puesto de Herrera.

"No hay mejor persona" para esa responsabilidad, ha subrayado el portavoz del gobierno local, que ha explicado que la creación del cargo que va a ocupar el exjefe de la Policía Local se ha considerado "conveniente" tras "el año y medio pasado".

"HAY MUCHO QUE REVISAR"

"Hay mucho que revisar y hay que poner mucho acento en la coordinación de todos los servicios", ha apostillado, además de decir que se busca "actuar mejor siempre ante las emergencias" y responder a "los nuevos riesgos que se puedan dar a partir de ahora".

En esta línea, ha manifestado que hay "muchísimo trabajo por hacer" con "todos los efectivos, tanto a nivel municipal" como con otros externos y hablado de aspectos como "la actualización de protocolos, la coordinación entre los distintos servicios, tanto de policía como de bomberos; el desarrollo de nuevas estrategias, estudios, análisis y programas en materia de seguridad; el control y seguimiento de los planes en esta materia, las actuaciones municipales en todo el ámbito de seguridad y emergencias, y la propuesta de medidas a adoptar en el marco del Cecopal".

El portavoz del gobierno local ha indicado que el coordinador de Emergencias y Seguridad se integrará también en ese Centro de Coordinación Operativa Local para que pueda "contar con su experiencia".

"Hemos vivido episodios que a nadie se le hubiera ocurrido que pudieran pasar --sucesos como el incendio de Campanar, fenómenos meteorológicos como la dana del pasado 29 de octubre y apagones generales como el registrado hace unos días--, pero han pasado y tenemos que aprender y seguir estudiando y preparándonos ante cualquier situación de riesgo que se pueda dar en la ciudad", ha insistido Caballero.

En este contexto ha situado también el Protocolo de Emergencias aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local, anunciado recientemente por "la propia alcaldesa". "Tenemos que estar lo mejor preparados posible, no solo los servicios municipales, los públicos, sino también la población en general", ha reiterado el edil, que ha defendido de este modo la necesidad de contar con "todos los protocolos de mejora" que permitan "hacer frente a la emergencia".

"Es una prioridad para este gobierno", como "formar a la población" para que sepa "cómo debe y puede responder ante la emergencia con métodos de autoprotección", ha agregado el portavoz, que ha señalado también la conveniencia de que los "los servicios esenciales, determinados servicios municipales, puedan actuar de forma automática sin necesidad de convocados cuando se declare situación nivel 2 de emergencia o superior".

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Juan Carlos Caballero ha expuesto que "como novedad" se ha considerado también como "servicio esencial" la Dirección General de Personas con Discapacidad. "Nos parece que es importante que todos los protocolos de emergencia y las actuaciones en emergencia sean inclusivos. Pensamos que hay que contar con esa perspectiva de atender a las personas con discapacidad. Este servicio debe ser esencial en los órganos donde se toman las decisiones ante las emergencias, para que las alarmas y las alertas sean inclusivas", ha aseverado.