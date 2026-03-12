Catalá pide un informe de Policía Nacional que garantice que los trenes puedan llegar a la Estación del Norte

(I-D) La alcaldesa de Valencia, María José Catalá; el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la mascletà del Ayuntamiento de Valencia, a 12 de marzo de 2026, en Valencia, Com - Rober Solsona - Europa Press

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado que para que los trenes de Cercanías de las líneas C-1 y C-2 puedan llegar hasta la Estación del Norte de la capital durante las horas próximas a las 'mascletaes' dicha "solicitud" de Renfe debe ir acompañada del "correspondiente informe" de la Policía Nacional, que es el cuerpo "competente de la seguridad en los momentos de grandes masificaciones", como este caso, y ha confiado en que pueda contar con ello durante este mismo jueves.

Todo ello, a raíz de la polémica generada por la medida adoptada por Renfe, a partir de la petición que el Ayuntamiento de València lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte en los días grandes de las Fallas, de dejar los Cercanías que llegan desde la zona sur en la estación de Albal en el tramo horario de la 'mascletà', desde el 13 al 19 de marzo.

En declaraciones a los medios antes de la 'mascletà', la primera edil ha indicado que durante la mañana de este jueves el consistorio ha recibido una notificación del director general de Operaciones de Renfe y ha apuntado "dos cuestiones" al respecto.

En un comunicado emitido a primera hora del día, Renfe ha defendido que el dispositivo aplicado otros años durante los días grandes de la celebración de las Fallas, que permite la llegada de las líneas C-1 y C-2 de Cercanías hasta la estación de València Nord, es "viable" y "totalmente asumible" este año, pero solo "cuando las administraciones competentes garanticen la seguridad".

Al respecto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que es el Ayuntamiento de València quien debe "decidir" si las líneas C-1 y C-2 llegan a la Estación del Norte. "Aquí ya solamente hay una cuestión: ¿quiere y permite el Ayuntamiento que lleguen los trenes de Cercanías C-1 y C-2 a la Estación del Norte? ¿Sí o no?", ha preguntado.

La primera cuestión, ha especificado Catalá, es que la petición del Ayuntamiento es que la citada "solicitud de Renfe venga acompañada del correspondiente informe del Cuerpo Nacional de Policía", ha indicado. Y ha garantizado que desde el consistorio están "abiertos a todas las soluciones que puedan darse".

Pero ha argumentado que, dado que la Policía Nacional "en su día en un informe hizo saber que era oportuno cerrar la estación o que no llegaran trenes entre la una y las tres --de la tarde--, nos gustaría tener el informe correspondiente en este momento del Cuerpo Nacional de Policía sobre esta nueva situación". "Para nosotros, la seguridad es fundamental y dentro del marco de la seguridad, por supuesto, estamos abiertos a todas las vías de soluciones", ha agregado.

VALORA LA ALTERNATIVA DE LAS LANZADERAS

En este marco, ha puesto en valor que la Generalitat vaya a reforzar desde este viernes 13 de marzo el servicio de Metrobús y crear la lanzadera Albal-Torrent y Albal-La Torre para dar servicio durante los horarios cercanos a la 'mascletà'. A su juicio, se tratan de alternativas "muy razonables" de desplazamiento, en caso de "mantenerse la C-1 y la C-2 en la situación que Renfe estableció".

"Quiero poner en valor que la Generalitat haya tenido la sensibilidad de intentar colaborar, que haya querido aportar soluciones a esta situación", ha resaltado. Y ha confiado en que durante este jueves la Policía Nacional "nos informe sobre la solicitud que ha hecho en este momento Renfe", que "ha venido ahora" pero que considera que lo hubiera podido hacer "el pasado 3 de marzo". "Aunque valoramos que lo hagan, es verdad que siempre pudieron poner encima de la mesa esta situación", ha agregado.

En este punto, la alcaldesa ha hecho hincapié en que el 15 de marzo del pasado en la confluencia de la Estación del Norte, la calle Xàtiva y Marqués de Sotelo se atendieron "105 asistencias sanitarias por una situación compleja de muchísima gente". Por tanto, ha remarcado la necesidad de velar por la seguridad "no solo de los pasajeros de cercanías, sino también de todas las personas que se encuentran ahí", algo que "siempre ha sido una prioridad para el Ayuntamiento".

"Todos tenemos presente esa situación y tenemos que dar las mejores soluciones, siempre hay dentro de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado digan o validen las decisiones que se adoptan", ha añadido.

A TIEMPO "SIEMPRE SE ESTÁ"

Preguntada por si sabe si la Policía Nacional se ha puesto ya con ese informe, ha asegurado que lo desconoce y ha indicado que ella lo que ha hecho es "responder a ese documento" enviado por el director general de operaciones de Renfe, "pidiéndole por favor que solicite el informe correspondiente al CNP, dado que corresponde al Ministerio del Interior" y entiende que "entre los ministerios pueden articularse o disponerse de esos informes de forma rápida".

Sobre si se llegará a tiempo para una solución, María José Catalá ha asegurado que "siempre se está" y como ejemplo de ello ha destacado de nuevo el "gesto" de la Generalitat de movilizar lanzaderas "si no hay soluciones o no se validan" por las FCSE.

"LA SEGURIDAD NO ES ALGO MATIZABLE"

En esta misma línea, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha cuestionado a Renfe "cómo es que le preguntan" a él si se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad "cuando debería preguntárselas al propio Cuerpo Nacional de Policía". "Estamos dispuestos a estudiar cualquier propuesta, pero al mismo tiempo necesitamos que nos concreten las medidas que proponen", ha esgrimido.

"La seguridad no es algo matizable y lo que queremos es que, además de esta propuesta de Renfe, que venga acompañada de un informe del CNP que en su momento informó negativamente" de que llegaran los trenes a la citada estación, ha precisado, para, a partir de entonces, poder "sentarnos técnicamente, valorarlo y colaborar".

"Lo primero que hay que hacer es sentarse por parte de los técnicos y, una vez se llegue a determinadas conclusiones, a lo mejor es necesario o ya no es necesario porque se llega a un acuerdo técnico", ha apuntado el edil, que ha advertido de que una Junta Local de Seguridad es un foro "al que llegan ya las decisiones convenientemente estudiadas". Por tanto, ha rechazado abordar esta solución "específica" en la Junta de Seguridad, porque "lo que hay que hacer es sentarse, hablar y analizar".

Y sobre si hay margen para resolver esta situación en menos de 24 horas, Carbonell ha considerado que sí, pero ha insistido en que desde Renfe "han de concretarnos un poco más esta propuesta": "Lo único que dicen es que lleguen la C-1 y la C-2 a la Estación del Norte, pero si tienen una propuesta adicional acerca de las vías alternativas de evacuaciones, etc, somos todo oídos para escucharlo y analizarlo".

Mientras, sobre la posibilidad de un aforamiento, planteado por Compromís, ha replicado que estas medidas "requieren un planteamiento técnico muy complejo que no se puede improvisar de la noche a la mañana". "Pero, en principio, si se solucionara este problema no tendría por qué generar problemas adicionales", ha agregado.