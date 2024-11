Catalá rechaza los "reproches" entre administraciones por la DANA: "Es momento de unirse y trabajar todos juntos"

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que ella "nunca" va a "entrar en reproches" entre gobiernos e instituciones por la gestión de la DANA ni en atribuir "la culpa" por la situación provocada por esta emergencia y ha defendido que el actual es un "momento de unirse y de trabajar todos juntos". "Siempre me van a pillar ustedes trabajando", ha afirmado.

De esta manera lo ha expuesto la primera edil, en declaraciones a los medios este lunes tras la reunión de la Junta de Gobierno Local y el minuto de silencio convocado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) celebrado a las puertas del consistorio.

Así, Catalá ha rechazado "entrar en debates políticos" y ha reivindicado que precisamente la política "ahora está para otras cosas", como por ejemplo para "ayudar a la gente y atender las necesidades de las personas". "No voy a entrar en esos debates y reproches ni voy a entrar en nada de eso", ha insistido.

Frente a estas situaciones, ha garantizado: "A mí ustedes me van a ver trabajando sin parar. Y no voy a entrar en el debate político porque creo que la gente no entiende que entremos ahora en otra cosa".