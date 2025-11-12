Catalá resalta que se han quedado "todos muy tranquilos" con la designación de Pérez Llorca para sustituir a Mazón

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP en la ciudad de València y alcaldesa de la capital, María José Catalá, ha resaltado que la designación de Juanfran Pérez Llorca como candidato elegido por el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para sustituir a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat ha dejado a "todos muy tranquilos".

Así se ha manifestado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en el Puerto de València, al ser interpelada por si "respira tranquila" tras la elección de Pérez Llorca como candidato de los 'populares'. "Nos ha dejado a todos muy tranquilos", ha afirmado.

Asimismo, Catalá ha subrayado que a Feijóo "lo que le convence es lo mejor para los valencianos" y, al ser interpelada sobre si "lo mejor" es Pérez Llorca, la primera edil ha asegurado: "Por supuesto".

En relación a su valoración sobre Pérez Llorca, ha recordado que fue su sustituto al frente de la secretaría general del PPCV y que ha trabajado con él en el Consejo de Dirección del partido. Además, ha señalado que este martes habló con él por teléfono.

"Me parece que va a resolver este debate y esta votación, que tiene que producirse con muchísima solvencia, y que va a desarrollar los proyectos que tenemos para los valencianos", ha sostenido.

Cuestionada por si Pérez Llorca es la persona adecuada para encabezar las listas del PPCV en las elecciones autonómicas en 2027, Catalá ha defendido que es una decisión que compete al presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. "Yo empecé la semana pasada diciéndoles: Prudencia, discreción y responsabilidad. Y la responsabilidad en el Partido Popular es tener muy claro que quien toma las decisiones es nuestro presidente nacional", ha enfatizado.

Al respecto, preguntada por si cree que Génova "se guarda su baza" para las próximas elecciones autonómicas, Catalá ha reiterado que su proyecto político "es el Ayuntamiento de València".

"Llevo dos años de alcaldesa, tengo muchas cosas que ver, tengo muchas cosas que hacer y, además, creo que un mandato es insuficiente para un alcalde. Lo dije ayer y lo confirmo hoy. Hay muchas cosas que yo veré en el próximo mandato, que quiero ver y que quiero poner en marcha", ha insistido.

Posteriormente, también en declaraciones a los periodistas durante un acto en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, Catalá ha afirmado que Feijóo "ha tomado una sabia decisión" con la elección de Pérez Llorca y se ha mostrado "convencida de que este va a ser el comienzo de una etapa de muchísima tranquilidad y, sobre todo, de buenos resultados para los valencianos".

En este sentido, ha defendido que todo lo que hacen en el PP lo hacen "pensando en el bienestar de los valencianos y de nuestro territorio". "Tenemos un compromiso con ellos, un compromiso que surgió de las urnas y tenemos que intentar trabajar al máximo posible para transmitir esa tranquilidad y esos resultados", ha sostenido, al tiempo que ha mostrado "total colaboración" con Pérez Llorca "para que su cometido sea exitoso".