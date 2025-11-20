Catalá "respeta muchísimo" las alternativas para la dirección del PPCV y defiende una "transición tranquila"

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y líder del PP en la ciudad, Mª José Catalá, ha señalado que "respeta muchísimo" las diferentes alternativas que se han planteado para asumir las dirección del PPCV cuando se formalice la salida al frente del partido del todavía 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha defendido que "lo más importante ahora es una transición tranquila y hacerlo con la formula que sea, bien sea una gestora o bien sea una transición dentro de la estructura orgánica, lo que permitan nuestros estatutos".

En este sentido, ha manifestado que "no" cree que "este sea el momento más óptimo para un congreso y para hablar de nosotros mismos cuando lo que la gente espera de nosotros es trabajo, trabajo, trabajo, que es a lo que tenemos que dedicarnos". Asimismo, ha señalado que esta opción "es una opinión tan respetable como otras voces y otras opiniones que piensen dentro de mi partido".

Catalá ha realizado estas declaraciones ante los medios este jueves después de haberse conocido que Génova sopesa que el candidato a sustituir a Mazón en la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tome las riendas del PPCV a primeros de 2026, una vez que haya sido investido presidente y tenga encarrilado el funcionamiento del nuevo Consell. Esa designación podría producirse a través de un Comité Ejecutivo autonómico, según indicaban a Europa Press fuentes del partido.

A este respecto, la alcaldesa de València, en declaraciones a los medios, este miércoles apostaba "claramente" por una gestora para afrontar la sucesión de Carlos Mazón.

Por otro lado, preguntada sobre un posible pacto con Vox, Catalá ha indicado que al inicio de la legislatura ya se realizó entre este partido y el bloque mayoritario que ganó las elecciones y que, luego, se hicieron "otros acuerdos para el presupuesto", por lo que considera que "no necesariamente, ahora, debemos esperar otro pacto" porque "lo único que han cambiado son las personas".

"Los partidos que protagonizaron ese acuerdo son los mismos. Acordaron un gobierno para la comunidad autónoma. Acordaron recientemente un presupuesto y, por tanto, creo que se está abordando (la situación) desde la absoluta normalidad", ha apuntado.