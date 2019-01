Català responde a Puig que el PP no está en la ultraderecha porque en ese caso ella "no estaría en él"

Publicado 10/01/2019 16:18:45 CET

Bonig celebra el acuerdo con Vox en Andalucía y dice que las medidas pactadas son "perfectamente asumibles"

VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La recién designada candidata del PP a la Alcaldía de València, María José Català, ha agradecido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que haya manifestado públicamente su "aprecio personal" tras conocerse el nombramiento, pero ha indicado que no cree que el PP "esté donde él cree que está", en referencia a la ultraderecha: "Básicamente porque yo no estaría en el PP".

Así se ha pronunciado Català en declaraciones a los medios después de que Puig haya mostrado su "respeto personal" a una persona a la que tiene "afecto". No obstante, ha indicado que "el problema no es tanto quién es el candidato del PP, sino qué representa el PPCV para València, y representa retroceso, es volver atrás allá de dónde hemos salido huyendo", remarcando su "viraje" hacia la ultraderecha.

"Más allá de las discrepancias políticas, las personas estamos por encima de la ideología y le aprecio personalmente", ha dicho, pero ha negado que el PP se haya situado en la ultraderecha: "El PP tiene un espacio político muy definido y en ese espacio políticos nos encontramos personas que pensamos lo mismo, que este es el mejor proyecto político para España, València y la Comunitat Valenciana. Evidentemente, nos sentimos todos muy cómodos en este proyecto".

Por ello, considera que Puig "se equivoca" y ha indicado que si esa alusión la hace por el pacto firmado en Andalucía con Ciudadanos y Vox "habría que recordarle sus pactos en 2015 y habría que preguntarse entonces dónde está él".

"Como yo no creo que eso sea así, no se lo voy a preguntar", ha continuado, pero ha incidido en que en 2015 Puig logró ser presidente "con los peores resultados en la historia del PSPV" respaldado "por un bloque de izquierdas" y no sabe, por tanto, "hasta qué punto debería meterse en estas cuestiones".

También ha respondido a Puig la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, después de que este haya aludido a su "cambio de posición" en torno a la lucha contra la violencia de género. La dirigente ha asegurado que su compromiso en este campo "está totalmente fuera de discusiones" y ha agregado: "Que no tenga ninguna duda de que el PP y esta presidenta estarán defendiendo siempre la igualdad de derechos de la mujer y luchando contra la violencia de género".

Ha recordado que firmaron el pacto valenciano contra la violencia de género, como partido "responsable" que es, aunque no les gustaran o vieran mejorables algunas de las medidas que contempla. En este punto, ha pedido a PSPV, Compromís y Podemos, que hagan "un esfuerzo" en otras materias como la "protección" de mujeres en riesgo de exclusión social que quieren continuar con su embarazo, recordando que estas fuerzas derogaron la ley de protección de la maternidad impulsada por el PP.

"SE HA IMPUESTO LA CORDURA" EN ANDALUCÍA

Preguntada sobre su valoración del pacto suscrito en Andalucía con Vox, Bonig ha asegurado que en el PPCV están "contentos" porque "al final se ha impuesto la cordura, el sentido de la responsabilidad y el pragmatismo".

"El cambio es ya una realidad y hoy los andaluces pueden estar muy contentos y satisfechos de que ese cambio empieza a hacerse realidad y con el PP, que es un partido de gobierno y responsable", ha indicado, asegurando que este es "el inicio de todos los cambios que van a venir a partir de mayo".

MEDIDAS "PERFECTAMENTE ASUMIBLES"

Respecto a si mantiene discrepancias con las medidas pactadas con Vox en Andalucía, la dirigente del PPCV ha asegurado que por lo que ha visto del acuerdo, se trata de medidas "perfectamente asumibles", después de que otras cuestiones "más complicadas y delicadas" no estén finalmente reflejadas.

Preguntada sobre si aceptaría esos puntos en la Comunitat Valenciana, ha señalado que "el discurso del PP es exactamente el mismo en todos los lugares" y lo que dice para Andalucía sirve para todos los territorios.