Catalá, sobre la retirada de la acampada de València: "Recuperar la plaza de todos ya es una buena noticia"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios (imagen de archivo) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado que la acampada por la vivienda "se va a levantar finalmente" a lo largo de este jueves y ha asegurado que "recuperar la plaza de todos ya es una buena noticia". Además, ha insistido en que "no hay negociación con quien quiere conseguir las cosas por la fuerza y, sobre todo, con quien no respeta los cauces democráticos".

Catalá se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios en Les Corts, después de que la Acampada València haya comenzado a retirarse de la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad, donde lleva instalada desde el pasado 3 de octubre. La retirada de produce justo un día después de la jornada de huelga general por una vivienda digna y las diferentes manifestaciones.

La alcaldesa ha explicado que se han programado servicios de limpieza para recoger todos los enseres y el vallado. Además, ha apuntado que desde este jueves el Ayuntamiento comenzará a trabajar con las asociaciones de comercio del centro histórico para preparar la campaña de Navidad, "que es tan importante para ellos y por la que hemos peleado mucho durante estas semanas para que pueda hacerse realidad".

María José Catalá ha agradecido la labor de los efectivos policiales que "durante este mes han intentado trabajar para mantener la normalidad", y ha asegurado que el Ayuntamiento de València ha "velado en todo momento por que se ejercieran los derechos fundamentales, pero de otra manera también, por que la plaza tuviera la vida habitual, las actividades habituales, en en el 9 d'Octubre y los fines de semana".

"LA NEGOCIACIÓN TIENE SUS CAUCES"

Preguntada por si cree que la falta de negociación con las personas acampadas ha influido en que se produzca finalmente esa retirada, la primera edil ha insistido en que "la negociación y la democracia tienen sus cauces". "Y yo no estoy con los que intentan conseguir las cosas por la fuerza, ni puedo establecer una negociación con quienes ocupan una plaza de forma irregular. Eso sería dar un mensaje a la ciudadanía y es que los cauces democráticos no funcionan y creo que es un error", ha agregado.

"Una cosa es que nosotros hayamos escuchado y dialogado, que tenemos la obligación de hacerlo, y otra cosa es que esa escucha y ese diálogo se confunda con una negociación", ha remarcado.

En opinión de Catalá, "aquí alguien ha confundido los términos", pero la alcaldesa ha insistido en que en este caso "no se negocia nada, se escucha, se reciben propuestas y se analizan en los instrumentos democráticos oportunos". "Los acuerdos se toman en el pleno de la corporación municipal y no en una campada irregular", ha remarcado.

Además, María José Catalá ha manifestado que no entiende "que se haga una acampada tres años después de un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de València que ha propiciado que se pongan en marcha mil viviendas protegidas, y que no se hiciera ocho años antes con un gobierno del PSPV y Compromís que puso en marcha 14 viviendas protegidas". "No lo puedo comprender y, si lo comprendo, no me gusta lo que comprendo", ha agregado.