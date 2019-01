Català, "satisfecha", dice que construirá su proyecto para la alcaldía de València partiendo de la "herencia" de Barberá

Bonig le agradece que haya querido encabezar un proyecto "de valientes" tras haber tenido la "mejor alcaldesa de España"

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La exconsellera de Educación y actual diputada autonómica, María José Català, confirmada como la candidata del PP a la alcaldía de València para las elecciones municipales de 2019, ha asegurado este jueves estar "muy satisfecha, contenta, ilusionada y tranquila" por afrontar un "reto" que ha calificado de "importantísimo e ilusionante", aunque ha recalcado que en él no se "parte de cero" porque se parte "de una buena herencia, la de Rita Barberá, la mejor alcaldesa que ha tenido este país".

Català se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia ante los medios ofrecida junto a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, tras la confirmación de que serán respectivamente las candidatas a la alcaldía de València y a la Generalitat valenciana por esta formación.

Bonig también ha hecho alusión a Barberá para asegurar que el proyecto al que se enfrenta Català es "complicado, duro, difícil y de valientes" tras la tarea política que "ha estado encabezada por la que ha sido la mejor alcaldesa de València y España".

María José Català, que ha afirmado que no se siente una "candidata de emergencia", ha dicho que aspirar a liderar el Ayuntamiento por el PP es un proyecto en el que "me va la piel", al tiempo que ha dicho que esta es una de las cuestiones "más importantes" con las que puede contribuir a su partido tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España, dado que con él se pretende "recuperar la alcaldía de València y la ciudad para los valencianos".

Del mismo modo, la también exalcaldesa de Torrent (Valencia) ha agradecido a la dirección nacional del PP la "confianza" depositada en ella, así como a Bonig la que también le ha mostrado. A su vez, ha manifestado que quiere devolver ese respaldo "en votos", a Bonig, "para que sea presidenta" del Consell y al partido "para colaborar y contribuir a la recuperación del Gobierno de España".

Preguntada por cómo quiere que sea la candidatura que encabezará, Català ha señalado que "es pronto para hablar de estas cosas". No obstante, ha indicado que siempre ha afrontado un proyecto político "con tranquilidad" y "teniendo claro que tenía que estar cómoda" y ha precisado que lo que pide en su nueva responsabilidad es eso. Ha considerado que València requiere "un perfil del PP que combine renovación y experiencia, que sea profesional, que tenga sentimiento de valencianismo muy marcado y que ofrezca a la ciudad un proyecto".

"Nosotros no partimos de cero. El PP de la ciudad de València no parte de cero, parte de una herencia, de una buena herencia que es la de Rita Barberá, de la mejor alcaldesa que ha tenido este país", ha dicho, al tiempo que ha aseverado que partiendo de esa "buena herencia que no tiene nadie más" se va a construir su proyecto para la capital valenciana.

En este punto, preguntada por si tener detrás la referencia de Barberá le hace afrontar con mayor responsabilidad su candidatura a la Alcaldía, Català ha respondido que es "una responsabilidad enorme".

"Tener a Rita Barberá como la persona que ha liderado este proyecto anteriormente es una responsabilidad. Creo que será muy difícil estar a su altura" porque "fueron muchos años y mucha entrega", ha expuesto la exconsellera. A pesar de ello, ha declarado que intentará estar a la altura de quien ha sido "una referencia incuestionable para mí y para todos los que formamos parte del PP".

Por su parte, Isabel Bonig, ha agradecido a la dirección nacional su "confianza" en el proyecto político del PPCV y Català que haya aceptado encabezar la lista del PP en València y que haya sido "arriesgada y valiente" para asumir "un proyecto y una tarea política que no es fácil" porque supone "tomar el testigo de la que ha sido la mejor alcaldesa de València y de España". "Eso es complicado, duro, difícil y de valientes", ha resumido.

La presidenta del PPCV ha hecho un reconocimiento a la labor desarrollada por el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València, el independiente Eusebio Monzó, y a Luis Santamaría al frente de la gestora que dirige el partido en la ciudad, donde nueve de los diez ediles 'populares' en el consistorio están investigados judicialmente en el caso Taula.

Respecto a la tarea desempeñada por Monzó ha considerado que esa trayectoria "no ha sido nada fácil" y ha valorado que no solo haya llevado la voz del PP, que haya crecido políticamente sino que también haya defendido el proyecto de esta formación en el Ayuntamiento y en toda València.

"DOS PUNTALES FUNDAMENTALES"

Igualmente, ha resaltado que se trata de una "grandísima persona" y ha destacado su "generosidad" y "compañerismo" y que con ellos haya antepuesto "el legado y el interés general ante el interés personal". De Luis Santamaría, Isabel Bonig ha destacado que haya trabajado "incansablemente" en la gestora y en toda la ciudad también y que haya estado a disposición del partido.

"Mil gracias, han dado un ejemplo de trabajo y de unidad", ha expuesto Bonig, que preguntada por si se les compensará de alguna manera con su participación en el proyecto de Català ha señalado que "estarán donde decida la candidata, el partido y ellos". Ha agregado que "no se puede desperdiciar el talento" de ambos. "El partido es muy grande y necesita mucha gente", ha apuntado.

Por su lado, preguntada por si contará con Monzó y Santamaría, Català se ha sumado al reconocimiento hecho por la presidenta del PPCV y ha dicho que son "dos puntales fundamentales del proyecto del PP de València" y ha estimado que su trabajo debe ser tenido en cuenta y "aprovechar".

No obstante, la candidata a la alcaldía de València ha respondido que "es pronto para hablar de listas". "No es momento, no se ha hecho aún una proclamación oficial como candidata", ha afirmado, además de señalar que este jueves es "un día de inicios y de dar las gracias a muchísima gente".

Preguntada por los concejales investigados del actual grupo municipal del PP ha mostrado su disposición a "hablar con ellos personalmente" por ser "las personas que han trabajado por la ciudad durante muchísimos años".

"TIEMPOS DEL PARTIDO"

María José Català ha declinado comentar los detalles del proceso que le ha llevado a ser cabeza de lista y ha preferido esperar a ser proclamada oficialmente el próximo sábado. "Soy respetuosa con los tiempos de mi partido", ha aseverado, además de destacar el apoyo recibido de su núcleo familiar. "Esto no era una decisión mía. Era una decisión de ellos conmigo", ha manifestado.

Asimismo, ha dicho que ha recibido muchas felicitaciones tras hacerse público que será la cabeza de lista del PP, entre ellas, "de compañeros de otros partidos políticos". "Más allá de la política somos personas. Nos apreciamos y nos deseamos lo mejor" aunque haya "rivalidad política", ha subrayado.

