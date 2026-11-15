Catalá subraya el compromiso de Feijóo de invertir más de 12.000 millones en el Plan Valencia contra inundaciones

Catalá asiste a la Run Cancer en Xirivella - GVA

VALÈNCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP por la provincia de València, María José Catalá, ha subrayado el "compromiso" del candidato a la Moncloa del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de invertir más de 12.000 millones en el Plan Valencia para asegurar territorios inundables.

Catalá se ha pronunciado en estos términos en su visita este domingo a Xirivella (Valencia) junto a la alcaldesa del municipio, Paqui Bartual, con motivo de la Run Cancer. Durante la atención a los medios, la primera edil ha hablado del modelo de financiación propuesto por Núñez Feijóo.

Catalá ha asegurado que "el Partido Popular es el único que tiene en su programa un plan para hacer de esta provincia más segura ante inundaciones". Asimismo, ha recordado las reclamaciones de infraestructuras hidráulicas realizadas junto a la alcaldesa de Xirivella, también desde su responsabilidad al frente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y ha insistido en las "necesidades" de los municipios afectados por la dana, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En este sentido, ha subrayado el compromiso de Feijóo con el Plan Valencia de más de 12.000 millones de euros, con actuaciones de prevención de inundaciones, inversiones en infraestructuras hidráulicas y un plan de recuperación de la Albufera. "Es un compromiso firme, cuantificado, trabajado y dimensionado, que aporta soluciones concretas para mejorar la tranquilidad de toda el área metropolitana", ha afirmado.

Los medios le han preguntado por la financiación autonómica y Catalá ha criticado que la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez se haya negociado con Oriol Junqueras, líder de ERC, "que volvía a dejar a la Comunitat por debajo de la media nacional": "El compromiso de Feijóo es aprobar un nuevo modelo de financiación que corrija el agravio con la Comunitat y, además, se tendrá un tratamiento específico para territorios como la Comunitat y la provincia que ha sufrido una gran catástrofe como fue la dana".

"Llevamos ocho años esperando una financiación y lo que no es presentable es que el modelo actual que ha propuesto el PSOE recaiga en una persona que no podría ser ni alcalde de su pueblo por toda la situación judicial que tiene detrás", ha denunciado. "No puede ser que Junqueras sea el interlocutor para acordar un modelo de financiación que precisa esta tierra", ha continuado.

CONTRA EL CÁNCER

Por otro lado, durante la visita de este domingo, la candidata del PP por la provincia de València ha asistido a la carrera contra el cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, que ha reunido a más de 1.600 participantes y ha recaudado 100.000 euros.

"Estamos firmemente comprometidos con avanzar en la investigación contra el cáncer y en ayudar a las familias", ha señalado. Por eso, el programa electoral del PP contempla que las familias con enfermos de cáncer, ELA u otras enfermedades graves puedan deducirse los gastos acreditados de tratamiento y cuidado.

La candidata también ha criticado el "abandono" de la C3 de Cercanías que "castiga" a los vecinos de Xirivella, Aldaia, Alaquás y otros municipios del Horta Sud: "El área metropolitana necesita una mejor conexión con Valencia y el Partido Popular se compromete a que las cercanías vuelvan a ser un transporte público como toca", ha subrayado.

En esta línea, Catalá ha recordado que el plan de inversiones de Sánchez en Cercanías no ha alcanzado el 50% de ejecución y, frente a ello, el PP propone reducir averías, retrasos y cancelaciones; renovar vías, trenes y equipos; priorizar la seguridad ferroviaria y aumentar las frecuencias según la demanda.

"Nos comprometemos a mejorar las cinco líneas de Cercanías de la provincia, entre ellas la C3. Los vecinos necesitan este medio de transporte para trabajar, estudiar, ir al hospital y desarrollar su vida con absoluta normalidad", ha asegurado.