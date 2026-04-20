Catalá ve una "estrategia" electoral en las críticas de la oposición a Olano y reitera que colaborarán con Fiscalía

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, realiza unas declaraciones a la prensa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha asegurado que las críticas de los grupos municipales de la oposición (Compromís y PSPV) al concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano (PP), tras de la investigación abierta por Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación en relación con una supuesta recolocación "a dedo" de personal público del extinguido Consorcio Valencia 2007 y de conocerse unos audios en los que este edil "ofrecía plazas a medida" en la corporación local para empleados de esa entidad a partir de su liquidación, supone una "estrategia" de "difama que algo queda" a un año de elecciones.

"Nosotros ya hemos dicho que vamos a colaborar activamente con la Fiscalía y que vamos a darles toda la documentación que nos pida y más", ha zanjado a los periodistas en una visita a la central de Policía Local, preguntada por la petición que realizó la oposición el pasado viernes de que Olano dimita por este caso y por si el concejal cuenta con su confianza.

Catalá (PP) se ha limitado a afirmar que "la oposición está a un año de elecciones y va a utilizar una estrategia en la que, desde luego, al final queda el famoso difama que algo queda". Además, ha insistido en que el Ayuntamiento colaborará con el ministerio público y le remitirá "toda la documentación que pida y más".

Anticorrupción abrió diligencias de investigación penal contra la primera edil y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, por presunta prevaricación en relación con la supuesta recolocación "a dedo" del citado personal público. La investigación afecta también a las concejalas del ejecutivo de Catalá Rocío Gil (PP) y Paula Llobet (PP) y a cuatro trabajadores públicos.

INVESTIGACIÓN A BADENAS

Por otro lado, cuestionada por la información de SER Valencia de que la Fiscalía de Valencia ha solicitado nueva documentación al Ayuntamiento en el marco de la investigación al concejal de Patrimonio, Juanma Badenas (Vox), por expedientes de contratación que podrían ser irregulares y que impulsó cuando era responsable del área de Empleo, Catalá ha indicado que ha conocido esta petición por los medios de comunicación y que al Ayuntamiento no le "consta" tras haber preguntado este lunes por ella.

"Si nos llega esa solicitud, haremos como siempre: remitir toda la información que nos pidan y mucha más", ha aseverado.