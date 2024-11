Catarroja exige una directriz clara y medios inmediatos para retirar el lodo en garajes

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), una de las localidades más afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre, exige una directriz clara y medios inmediatos para la retirada de los lodos acumulados en garajes.

"La falta de un procedimiento claro, rápido y único al respecto está provocando una demora inaceptable en la evacuación y en la retirada de los lodos acumulados en garajes, sótanos y recintos subterráneos cerrados privados en Catarroja", advierte en un comunicado.

Tras los primeros días centrados en labores de búsqueda, humanitarias y de emergencia han seguido los trabajos en alcantarillado, retirada de enseres y vehículos. Sin embargo, "cada día Catarroja, al igual que muchas otras localidades afectadas por la DANA, sigue enfrentándose de manera constante a desafíos urgentes, este es el caso de la evacuación de los lodos de garajes, para los que el Ayuntamiento de Catarroja viene reclamando desde el inicio una intervención rápida en el municipio".

Esta situación afecta a Catarroja y es un problema que comparten muchos de los municipios de la zona afectada por la DANA. "Casi tres semanas después, sigue sin darse una directriz clara y contundente para actuar en una preocupación de miles de vecinos afectados: la retirada de lodos acumulados en los sótanos, garajes y recintos subterráneos de sus fincas", lamenta el Ayuntamiento.

En un municipio como Catarroja, que se ha visto afectado y devastado "al 100%", siguen afrontando "carencias en la gestión de emergencias por parte de las autoridades y quienes tienen el mando".

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, señala que la retirada de lodos de los garajes "también forma parte de la emergencia, ya que es un problema que afecta a la ciudadanía, a las edificaciones y es un problema de salud pública".

"Seguimos en una situación muy complicada. No se puede perder ni un segundo más. Todos los ayuntamientos afectados estamos igual y necesitamos actuaciones rápidas y contundentes, así como los medios necesarios para que empiecen de inmediato esas labores", explica.

Además, la primera edil defiende que no se puede "estar pendiente de a quién sí o a quién no corresponde la retirada de esos lodos": "Se trata de una actuación que requiere inmediatez, que no puede dilatarse más y que forma parte de la emergencia".