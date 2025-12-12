Catarroja muestra su rechazo a la violencia machista con un minuto de silencio en memoria de Natividad

Minuto de silencio en Catarroja tras el crimen machista de Natividad - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) ha celebrado este viernes un minuto de silencio en las puertas del consistorio, un acto con el que el municipio ha querido expresar su "más absoluto rechazo" a la violencia machista y su solidaridad ante el crimen de Natividad, una vecina fallecida tras pasar varios días en coma en la UCI tras recibir supuestamente una paliza de su pareja.

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sueca (Valencia) decretó el pasado miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la pareja de la víctima, que había sido detenido en el momento de conocerse los hechos, puesto en libertad con orden de alejamiento, y vuelto a arrestar y enviado a prisión tras la muerte de la mujer, de 48 años.

Tras el homenaje, la alcaldesa, Lorena Silvent, ha dado lectura a un manifiesto en repulsa de estos hechos: "Hoy estamos al lado de Nati y de su familia, a la que quiero mostrar el máximo respeto, cariño y acompañamiento en estos momentos tan duros".

La primera edil ha señalado que la investigación judicial está en marcha "para poder aplicar la máxima condena y hay que esperar los informes médicos". Por ello, ha dicho, "cuando la Delegación del Gobierno confirme este asesinato como un caso de violencia de género, decretaremos tres días de luto para mostrar todo nuestro apoyo a la familia y volveremos a salir a la calle a decir que no aceptamos que se minimice la violencia hacia las mujeres ni aceptamos un paso atrás en nuestros derechos".

La alcaldesa ha informado de que el próximo martes 16 se ha convocado una mesa multidisciplinar de violencia de género para revisar los protocolos de coordinación del Ayuntamiento en esta materia y reforzar la prevención porque "cuando estas situaciones se producen no hay suficiente".

Silvent, que ha señalado que el consistorio estudia personarse en la cuasa contra el detenido, ha subrayado que el consistorio cuenta con recursos de atención y acompañamiento, como Servicios Sociales y el Espai Lilith, así como los servicios del Centro Mujer 24 horas, la unidad de Viogen de la Policía Local de Catarroja y el 016 -también para mujeres con discapacidad auditiva y/o del habla en el 900 116 016-, disponibles para ofrecer apoyo "en cualquier momento".

El Ayuntamiento de Catarroja ha subrayado su "firme compromiso" con la igualdad, así como con la prevención y erradicación de la violencia de género, y ha invitado "a toda la ciudadanía a sumarse a estos actos como muestra conjunta de apoyo, solidaridad y repulsa". "Hay que actuar desde todos los ámbitos educativo, social o cultural porque la violencia machista no entiende de clases ni de ámbitos y hay que atacarla desde todos", ha concluido.