Catarroja, Paiporta y Benetússer reprochan que el Cecopi no ha atendido "la mayoría" de sus propuestas de la emergencia

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las alcaldesas de Catarroja, Lorena Silvent, de Paiporta, Maribel Albalat, y de Benetússer, Eva Sanz, han reprochado que, tras mes de un mes con presencia de los municipios en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el organismo no ha atendido "la mayoría de las propuestas presentadas por los tres municipios".

A lo largo de estos encuentros, las tres munícipes han trasladado la necesidad de un plan de inspección de estructuras para todos los edificios afectados por la riada del pasado 29 de octubre, según han indicado en un comunicado conjunto.

En este contexto, han apuntado que los técnicos municipales les trasladan la posible aparición de posibles problemas estructurales en los edificios, por lo que reclaman "de forma urgente un plan que de tranquilidad a la ciudadanía para controlar estas incidencias que van a surgir", necesidad que han trasladado "en todas las reuniones, sin resultado favorable".

Otra de las reclamaciones de las tres alcaldesas es la mediación con la patronal de empresas mantenedoras de ascensores para que agilicen los trabajos de reparación o que desde la Generalitat Valenciana se busquen soluciones al problema.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados ante situaciones por las que están pasando muchos vecinos y vecinas con movilidad reducida de nuestros pueblos, que llevan casi cuatro meses encerrados en sus casas por los retrasos en la reparación de sus ascensores. Hay que hacer algo ya para poder solucionar esta problemática", han aseverado.

La tercera de las peticiones que Albalat, Silvent y Sanz han realizado al Cecopi "sin obtener respuesta" es la necesidad de crear un protocolo de actuación municipal para la toma de decisiones ante situaciones de emergencia.

En su reclamación, las tres alcaldesas señalaron que los técnicos de Emergencias presentes en el Centro de Coordinación Operativa Integral son "las personas más cualificadas para realizarlo al ser expertos en la materia". El objetivo de esta propuesta es homogeneizar las respuestas de los ayuntamientos ante futuras emergencias para que todos actúen "de la misma manera" ante los mismos avisos evitando la disparidad de criterios.

"No se puede descargar toda la responsabilidad de las emergencias en los ayuntamientos cuando no tenemos técnicos especialistas. Necesitamos este protocolo para dirigir nuestras decisiones", han sostenido.

Por último, otra de las propuestas ha sido la elaboración de un "plan ambicioso" de recuperación del comercio local, que "fue rechazada al no ser un asunto propiamente de la emergencia". "No estamos de acuerdo en que no sea un tema para debatir en el principal órgano de la emergencia. La recuperación del comercio local es vital para los municipios. Muchos de los comercios necesitan ayuda para reabrir. Si no actuamos rápido desaparecerá gran parte de nuestra economía local. Es urgente actuar ya", han añadido.

Por otro lado, entre las propuestas atendidas por el Cecopi han mencionado el respaldo económico de administraciones superiores que puedan compensar el "enorme esfuerzo de tesorería que están realizando los ayuntamientos para atender a la emergencia". Además, también destacan que su petición de agilidad en el pago de indemnizaciones por parte del Consorcio de Compensación de Seguros va "más lenta de lo desearían", pero las compensaciones van llegando a los afectados.