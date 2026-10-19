Los caudales de la CHJ tienden a estabilizarse al remitir la intensidad de las lluvias

Río Girona en Beniarbeig a las 12.40 horas de este lunes - CHJ

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los caudales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tienen tendencia a estabilizarse después de que la intensidad de las lluvias provocadas por la dana Adam haya remitido durante las últimas horas, según la última actualización del organismo estatal a las 13.50 horas de este lunes.

La CHJ sigue "muy pendiente" de la situación en las zonas más afectadas de las comarcas de la Safor y la Marina Alta. En redes sociales, pide "mucha precaución" porque continúa el peligro de crecidas en ramblas y cauces, e insta a seguir la información y recomendaciones de Emergencias 112.

En concreto, el aforo del río Vernissa en Rótova (Valencia) ha descendido a umbral naranja, con un caudal de 90,62 m3/s. El caudal del Serpis a su paso por el azud de Font d'en Carrós (Valencia) ha bajado a 30 m3/s y continua en umbral amarillo. El resto de puntos de control continúan "en normalidad", apunta la CHJ.

Por su parte, los caudales del río Girona, en zonas como Beniarbeig (Alicante), y del río Vaca siguen en tendencia descendente tras los desbordamientos que se han producido durante este lunes por la mañana en algunos puntos.