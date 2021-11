El CCCC expone las 37 obras de arte compradas por la Generalitat en 2020

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València expone desde este viernes y hasta el 23 de enero las 37 obras de arte que adquirió la Conselleria de Cultura en 2020 de artistas valencianos consolidados.

La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, ha presentado la exposición 'Art Contemporani de la Generalitat Valenciana IV' este viernes, junto al director del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, Jose Luis Pérez Pont.

Se trata, ha detallado Tamarit, de la cuarta exposición itinerante que se exhibe gracias a la adquisición, año tras año, de obras de arte de creadoras y creadores valencianos. "Una muestra que cada año se diseña para mostrar al público las obras de arte que adquirimos el año anterior", ha recordado.

En este caso, la Generalitat presenta "la muestra más extensa que ha realizado hasta la fecha". Según ha detallado en un comunicado, conforma un recorrido por 37 propuestas artísticas: 18 obras de mujeres, 18 de hombres y una de un colectivo con el objetivo de garantizar la paridad".

"Estas 37 obras que ahora se van a poder disfrutar en formato exposición forman parte de la colección de arte que estamos impulsando desde 2017, unos fondos artísticos que en total ya suman 110 obras, con una inversión que alcanza 1,5 millones de euros", ha destacado Tamarit.

La iniciativa "sirve tanto para acompañar a artistas y galerías, como para dar a conocer las propuestas visuales de los artistas consolidados y emergentes que están engrosando con sus propuestas esta colección", ha añadido.

El director del Consorci de Museus y del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha animado a disfrutar de esta exposición que refleja la diversidad generacional y de técnicas: "Por cuarto año, el programa de adquisiciones sigue creciendo con nuevas obras que refuerzan la representación del tejido artístico valenciano en su riqueza de lenguajes y formatos.

Pérez Pont ha puesto el foco en la incorporación de los trabajos de ilustración de los premios nacionales Miguel Calatayud y Pablo Auladell, así como la presencia de la obra de Carmen Calvo, Premio Nacional de Artes Plásticas.

REPRESENTACIÓN DE LA ACTUALIDAD ARTÍSTICA

La exposición, con obras adquiridas en 2020, reúne piezas representativas de la actualidad artística en el territorio valenciano sin pautas generacionales ni restricciones temáticas.

El tiempo y la memoria, el feminismo, las fricciones entre lo cotidiano y lo tecnológico, el binomio individuo y sociedad o la sostenibilidad son algunas de las cuestiones que aborda esta última convocatoria.

De las comarcas de Castelló se muestran las obras de Ester Pegueroles 'Km 0'; Alejandro Mañas 'Sonidos a la libertad'; Julia Galán 'Mordazas' y Laura Palau 'Observatorio, 2018-19'.

De las comarcas de Valencia, se exponen las obras de Ángeles Marco 'Escalera-Rampa per a Legánes'; Alex Marco 'Down on the street'; Carolina Ferrer 'Escenografías de la memoria: la lógica de una obsesión'; Vicente Ortí 'Femeneidad'; Silvia Lerín 'A metal flower is a dead flower'; Amanda Moreno 'Sleepwalker Chronobiology'; Lluis Masia 'Refusés 2 y 13'; Carmen Ortíz 'Devenir. Decimoquinta puerta'; Nuria Riaza 'La memoria de las piedras'; Oliver Johnson 'The Observer effect', y Carmen Calvo 'Serie Naturalezas II0, entre otras

De las comarcas de Alicante son las obras de Juan Carlos Nadal 'Noctiluca'; Josep Pedrós i Ginestar 'Refugi'; el colectivo DimasIA (Diana Lozano + Alvaro Jaén) 'El estanque de las nubes'; Elena Aguilera 'Debajo de ningún cielo'; Iluminada García Torres 'El hilo de Ariadna'; Jesús Herrera 'Proposal for equestrian portrait'; M Reme Silvestre 'Igual de lleno, igual de grande I'; Miguel Calatayud 'Tres viajes'; Nuria Fuster 'Mirrors have memory'; Pablo Auladell 'El Paraíso perdido, 2013-14' y Silvia Sempere Ripoll 'Sordium Continuum. Placeres Bárbaros'.