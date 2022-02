El CCCCMusicLab 'alumbra' los primeros temas, clips y conciertos de los seis artistas seleccionados

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CCCCMusicLab, la incubadora de talento musical del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), ha conseguido "reorzar" en su primera edición el posicionamiento de artistas emergentes en la industria musical. Así, a poco más de un mes para que finalice, el público ha podido disfrutar de los primeros temas, videoclips y conciertos de los artistas y grupos seleccionados, con "grandes novedades musicales" durante el mes de febrero.

"En 2021 pusimos en marcha el CCCCMusicLab, un proyecto pionero que construye puentes entre la cultura, la industria musical y el talento emergente. Nueve meses después de su inicio, nuestros grupos y artistas residentes se han subido a escenarios en diversas ciudades, han conseguido el compromiso de una empresa discográfica, han publicado nuevas canciones y tienen planes de futuro muy prometedores en el ámbito profesional. Por tanto, hacemos un balance más que positivo de nuestra iniciativa", explica el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y del CCCC, José Luis Pérez Pont.

El director se ha referido así a la evolución de los y las residentes de esta primera edición: Jaime Allepuz, Teyou, Tauro, Pararrayos, Muro María y Anouck The Band. Estos seis talentos han recibido un acompañamiento personalizado por parte de los directores del CCCCMusicLab, Roberto Gimeno y Victoria Fenoll, así como herramientas para hacerse un hueco en la música a través de encuentros y talleres con grandes referencias del sector.

"Sinceramente, estamos supersorprendidos de lo que hemos visto en tan poco tiempo. En tan solo nueve meses, han conseguido la confianza de tres sellos discográficos muy potentes y esto nos evidencia lo necesario que es impulsar proyectos de este tipo. Hemos ofrecido al público propuestas musicales muy interesantes, innovadoras, que detrás tienen un gran esfuerzo", señala Roberto Gimeno.

"Un éxito total que reivindica que hay que democratizar la industria musical con ayuda de las instituciones y apostando por valores como el compromiso, el esfuerzo, la confianza y la hermandad", valora.

Desde julio de 2021, los y las participantes del laboratorio musical han avanzado en su proyecto con las herramientas que les ha ofrecido el CCCCMusicLab. Como resultado más visible para el público, febrero llega "cargado de nuevas canciones con las últimas tendencias musicales".

El pasado 6 de febrero, Teyou lanzó una versión en directo de 'Pantera', su primer tema, grabada en la Sala Ferreres-Goerlich. "Para mí, formar parte del CCCCMusicLab es un regalo porque he recibido muchísimo apoyo por parte de todo el equipo y además se desarrolla en un espacio clave como es el Centre del Carme. Este año se presenta con bastante trabajo como corista de Xoel López, pero también con mi propio proyecto", cuenta la artista.

"Antes sentía que estaba sola en esto, perdía perspectiva... y me he encontrado con personas que me han asesorado, que se han interesado por mi música, que han hecho que yo misma le dé a mis canciones el espacio que merecen. A finales de mes sacaré 'Mis palabras', la segunda parte de 'Pantera', que se presenta como una trilogía, para recordar cómo debemos cuidar nuestra autoestima y estoy muy ilusionada. Y voy a empezar a producir con mi compañero Tauro, que tiene un proyecto con el que he conectado especialmente", añade Elena.

Pararrayos, por su parte, cuenta con el sello Magic Rooms en su último lanzamiento, 'Tibidabo', que se publicó en todas las plataformas digitales el pasado 11 de febrero. Se trata del tercer adelanto de su EP, 'Electricidad', que podrá escucharse en primavera.

"Es una canción con un sonido que nos traslada a los años ochenta y que nos describe las vistas de mi ventana, con la noria del Tibidabo, el anochecer... unas vistas que ahora han desaparecido con nuevas construcciones y que nos muestran las dos caras de la misma moneda: la vulnerabilidad y la fortaleza", cuenta Laura, guitarra y voz del grupo.

Para Pararrayos, el CCCCMusicLab ha jugado un papel clave en su forma de posicionarse en la industria: "Antes grabábamos nuestros temas e íbamos sacándolos sin tener en cuenta muchas cuestiones, pero ahora hemos aprendido a darle valor a cada canción, a conseguir un espacio para que sea más escuchada. Ha cambiado nuestra forma de trabajar y conocemos nuestros puntos fuertes y débiles para cambiar aquello que puede mejorar".

DÍA CLAVE

Este 18 de febrero, además, será un día clave para dos de los proyectos participantes. En concreto, saldrá 'Yo quiero (un apartamento)' de Muro María, de la mano de BMG. Con esta canción, la banda se estrena en la producción profesional con Carlos Hernández, quien consolida aún más la característica mezcla de un potente instrumental garaje-punk con melodías vocales pop.

Y, en el caso de Tauro, también el 18 se estrena 'Aura', junto a Halley y con la discográfica ADA detrás. Se trata de una canción progresiva que comienza con una intimidad de luz tenue, con armonía compleja, letra etérea y simbólica.

La colaboración con Halley eleva la producción hacia un referente conceptual de alt-R&B y música avanzada, pasando por la fusión electro- orgánica de James Blake, la intensidad melódica de The Weeknd y la potencia lírica de Frank Ocean. 'Aura' promete sorprender como los temas anteriores, 'Salir' y 'A solas'.

El CCCCMusicLab es un proyecto impulsado por el Centre del Carme y también cuenta con la colaboración de Vibra Mahou, la plataforma de música de Cervezas Mahou, que refuerza, así, su compromiso con el talento y los músicos emergentes, con el objetivo de seguir generando experiencias únicas en torno a la música en directo.