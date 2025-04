El CCE pide evitar desplazamientos innecesarios y utilizar el 112 solo para comunicar emergencias en curso por el apagón

VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha pedido, ante el apagón ocurrido este lunes al mediodía, restringir el uso de teléfonos móviles y fijos, evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y no utilizar el teléfono de emergencias 112 si no es "exclusivamente para comunicar una emergencia en curso".

De este modo lo recuerda el CCE en sus redes sociales, tras el apagón que ha afectado a España y Portugal y que, en la región, ha obligado a establecer la situación 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

Entre las recomendaciones, el CCE también incide en la necesidad de informarse a través de cauces oficiales y emplaza a la ciudadanía a permanecer "atentos a la evolución de la situación".

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha recomendado a los responsables municipales a informar a los vecinos de su municipio por "todos los cauces que tengan a su disposición".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de València han recomendado a la población no coger el coche y evitar desplazamientos, bajar el interruptor general de suministro de la vivienda y no consumir baterías --solo hacerlo si es "extremadamente necesario"--. La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, en su perfil de la red social X, ha insistido en pedir "mucha precaución" a la ciudadanía.