CCOO pide más recursos para afectados en la dana, un plan de recuperación "por escrito" y responsabilidades políticas

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y su homóloga en la Comunitat Valenciana, Ana García, han reclaado que las administraciones no "regateen" recursos para la recuperación tras la dana, que el Consell presente un plan de reconstrucción "por escrito" y que asuma responsabilidades políticas quien "no estuvo a la altura de las circunstancias".

Así lo han señalado, en declaraciones a los medios en València, tras visitar algunos de los municipios que sufrieron el impacto de las inundaciones del pasado 29 de octubre y una de las empresas que resultaron dañadas. Posteriormente, se han reunido con representantes sindicales del 112, policía, Servicios Sociales y empresas afectadas.

Sordo ha subrayado que "no es el momento de regatear esfuerzos económicos" y que "se pueden continuar exigiendo, faltaría más, responsabilidades políticas a quien evidentemente no estuvo a la altura de las circunstancias en aquellos momentos tan trágicos, pero eso no es óbice para demandar al conjunto de administraciones públicas la movilización del conjunto de recursos".

El dirigente sindical ha instado así a "todas las administraciones públicas a que se movilicen todos los recursos que sean necesarios para acelerar todo el proceso de recuperación socioeconómica de unas comarcas que todavía van a necesitar bastante tiempo para recuperar algo parecido a la normalidad".

Por su parte, Ana García ha exigido al Consell que "ponga por escrito ese necesario plan de recuperación y de reconstrucción para toda la zona afectada de l'Horta Sud, Ribera, la Safor y comarcas de interior, "desde donde se inició, por ejemplo, el barranco del Poyo, desde Utiel hacia abajo".

La secretaria general de CCOO PV ha señalado que son necesarias tanto actuaciones de canalizaciones, barrancos y ríos como en las zonas en las que quedaron devastados los bajos comerciales y viviendas.

Finalmente, ha apelado a la coordinación entre administraciones y ha reprochado que el Gobierno valenciano "todavía no ha dado muchos pasos" para colaborar con el comisionado del Gobierno. "Tienen que dejar al lado las cuestiones políticas para realmente ponerse a lo importante y a lo urgente, que es esa recuperación económica y social que necesitamos en nuestra comunidad", ha zanjado.