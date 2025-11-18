CCOO PV afea la reducción y estancamiento de recursos destinados a la promoción del valenciano

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Educación de CCOO PV ha emitido una denuncia formal ante la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación "por la reducción y el estancamiento" de los recursos destinados a fomentar la lectura y la promoción del valenciano.

El secretario de Cultura, Política Lingüística y Memoria Democrática de CCOO PV, Miquel Puig Cuadau, ha lamentado, a través de un comunicado, que los responsables de dirigir la conselleria de Educación y Cultura "parece que solo sepan 'hacer y deshacer'.

Así, el responsable sindical ha señalado que los datos presupuestarios "evidencian los despropósitos" de la conselleria, "al dejar de realizar todo un conjunto de actividades que beneficiaban el alumnado de los centros educativos de Alicante, de Castellón y de Valencia sin ninguna evaluación previa ni seguimiento de las acciones que se realizaban, canalizadas y coordinadas desde el Plan de fomento de la lectura".

Concretamente, la denuncia de CCOO PV se centra en tres puntos clave: "la reducción drástica del fomento del valenciano, el estancamiento presupuestario, con aumento de la demanda y la pérdida de recursos de la Academia Valenciana de la Llengua (AVL)".

La entidad sindical afea que la línea presupuestaria de Ayudas para el fomento del valenciano (para instituciones, entidades y asociaciones sin finalidad lucrativa) experimenta un recorte de 776.275,36 euros, una reducción del 32,34 por ciento respecto al ejercicio anterior, que pasa de 2.400.000 euros en 2023 a 1.623.724,64 euros en 2024.

"Las subvenciones para acciones y programas educativos innovadores (Dirección general de Innovación e Inclusión Educativa) han mantenido la dotación en 230.000 euros durante los últimos tres años. Paralelamente, el número de entidades beneficiarias ha aumentado de 59 a 89. Este estancamiento presupuestario ante el incremento de la demanda implica una reducción de la ayuda mediana por proyecto, lo cual dificulta la sostenibilidad de los programas", critica la entidad.

En este sentido, se ha constatado la pérdida de aportaciones de la AVL con repercusión directa en los centros educativos. La pérdida total de recursos estimada es de 82.177 euros, distribuida en los conceptos de subvenciones nominativas (35.000), publicaciones y material (20.677) y jornadas de formación (26.500).

EXIGEN UNA RESPUESTA DETALLADA

Por tanto, Comisiones Obreras ha pedido a la conselleria de Educación una "respuesta detallada" para conocer el plan de la administración autonómica para garantizar el impulso del fomento de la lectura y el valenciano.

En concreto, la organización ha solicitado que se especifique qué direcciones generales y programas concretos compensarán la reducción de 776.275,36 euros en la línea de ayudas para el fomento social del valenciano.

En segundo lugar, ha exigido que se informe sobre las acciones y/o líneas de financiación adicionales previstas para compensar la pérdida de 82.177 euros de recursos de la AVL.

Y finalmente, ha rogado que se justifique la continuidad de la dotación de 230.000 euros para proyectos educativos innovadores, y si hay previsión de aumentarla para adecuarla al incremento del 50% de las entidades beneficiarias.

"El sindicato, a través de su Federación de Educación, espera una respuesta clara que explique a las entidades representativas el plan para garantizar el mantenimiento y el impulso de las políticas de fomento del valenciano", ha zanjado.