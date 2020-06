CCOO PV se planta y no acudirá a la Mesa de Economía ante los "incumplimientos" del Consell con el Diálogo Social

El sindicato considera un "desplante" que Puig escenificara el acuerdo con la patronal para reducir los trámites administrativos

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV planta al Consell y ha decidido no acudir a la constitución de la Mesa de Economía del Diálogo Social este viernes en protesta por los "incumplimientos de los compromisos asumidos" por el Gobierno valenciano y el "desplante" que ha supuesto el que el 'president' Ximo Puig escenificara la firma de un acuerdo con la patronal de agilización de trámites administrativos para la reactivación de la economía. Una cuestión que el sindicato considera que forma parte de los temas de negociación de la Mesa de Políticas Públicas.

Así lo ha anunciado el sindicato en un comunicado en el que expresa que está "muy molesto con el Consell, y especialmente con Ximo Puig, porque es evidente que existe un interés mayor en impulsar unas materias que otras".

En ese sentido, la organización sindical recuerda que todavía no se ha abonado la ayuda a los trabajadores afectados por ERTE, tampoco se han cumplido con los plazos de las ayudas por reducción de jornada para favorecer la conciliación, no se ha constituido el Observatorio del Trabajo Decente y se ha "vulnerado de manera flagrante" el compromiso de subrogar al personal de empresas privadas que prestan sus servicios en el ámbito de las administraciones valencianas.

Asimismo, el sindicato acusa a la Conselleria de Sanidad de "falta de voluntad de diálogo con los representantes del personal y un incumplimiento evidente en la tramitación de compromisos acordados".

"Les falta tiempo para verbalizar su apoyo al personal sanitario, pero luego les dejan los últimos para publicar el desarrollo y la carrera profesional del personal interino, entre otras cuestiones", ha lamentado Arturo León, secretario general de CCOO PV.

TRATO "PREFERENTE" A LA CEV

Además, León ha criticado que el president Puig presentara, en presencia de cuatro consellers y conselleras, un acuerdo con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) para agilizar los trámites en las administraciones públicas, "cuando es un tema incluido en uno de los grupos de trabajo de la Mesa de Políticas Públicas" y, "a pesar de ser advertido de ello, --añade-- no solo no lo han corregido, sino que han escenificado el acuerdo en sede del Palau".

En este sentido, ha censurado que "se establecen negociaciones al margen del diálogo social exclusivamente con la CEV" y que este no ha sido el único caso, señala también la constitución de la Comisión de Colaboración Público Privada de la que los sindicatos están excluidos.

"No es de extrañar que la patronal se encuentre tan cómoda, ya que tiene un trato preferente que a la vez es compatible con la crítica constante al Gobierno del Estado al que le reprocha la falta de diálogo, confundiendo diálogo con acuerdo," manifiesta León.

Para CCOO PV "ya no hay excusas, el Consell debe cumplir con los compromisos pendientes si quiere llevar a cabo un proceso de diálogo social efectivo y sincero".

Siguiendo la máxima de que el movimiento se demuestra andando, el sindicato reclama "menos palabras y más hechos". Arturo León compara al president con un director de la orquesta, que convoca a la banda y la dirige. "CCOO PV no está dispuesta a que sus instrumentos no suenen o a ver que los músicos principales son siempre otros. Nos debemos solo a la clase trabajadora y a la sociedad valenciana y, si no hay avances concretos y tangibles, no avalaremos el acuerdo social", advierte el comunicado.