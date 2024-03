CCOO PV rechaza las propuestas de ley de PP y Vox porque "sólo favorecen al castellano y las clases altas"

VALÈNCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV ha criticado que las proposiciones de ley presentadas este jueves por el Consell de PP y Vox "tan sólo favorecen el castellano y las clases altas" y ha afirmado que estos partidos "trabajan para sus privilegios al servicio de un modelo perverso, injusto, patriarcal y discriminatorio".

Por eso, ha avanzado que impulsará acciones y movilizaciones en contra de "los ataques" y apoyará "todas las iniciativas que vayan en este sentido.

El sindicado considera que la "mal llamada" Ley de la Concordia, que ha calificado como de la "discordia", "quiere seguir insistiendo en un olvido heredero del totalitarismo que ha gobernado durante 40 años el Estado español".

"La verdad, justicia y reparación que incipientemente reconstruía lutos prohibidos e historias silenciadas molesta a su estatus. Por eso proponen un marco legislativo que lo borre, lo envuelva, lo maquilla, lo tergiversa", ha reprochado en un comunicado.

Sobre la ley de libertad educativa, CCOO PV ha criticado que PP y Vox "resucitan el mecanismo de uso de la lengua como un elemento de confrontación social, pervirtiendo el concepto de libertad, que sólo se contemplada para la satisfacción de unos pocos". Además, ha advertido que "pretenden eliminar el pensamiento crítico en las aulas, utilizando la educación como arma de destrucción".

A su juicio, desde el Consell "han presentado una sopa de porcentajes para la falsa elección de las familias con el propósito de la confusión y la contaminación". "Este galimatías traerá un descontento que tiene mucha probabilidad de afectar negativamente a los equipos docentes, al funcionamiento de los centros y romperá consensos en la comunidad educativa", ha lamentado.

Para el sindicado, las propuestas establecen "un modelo que no integra, que desvertebra y no compensa las desigualdades lingüísticas, si no que las potencia". Este modelo, ha aseverado, "provoca la segregación" y "tiene elementos que contrarían la Constitución Española y el ordenamiento jurídico vigente, que protege las lenguas minorizadas como lo es el valenciano".

