Cecilio Vilar actuará con la Filarmónica de Requena en el Concierto Extraordinario de San Nicolás

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena, dirigida por Francisco Melero y Claudia Carballo, junto con Cecilio Vilar como clarinete solista, protagonizarán el Concierto Extraordinario de San Nicolás que organiza la Mayordomía de San Nicolás de Bari, entidad fundada en 1478, con la colaboración de la Fundación Ciudad de Requena y de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Requena.

En la segunda edición de esta iniciativa, que se celebrará en el Teatro Principal de Requena el sábado 25 de octubre a las 19.30 horas, se galardonará a la Diputació de València con la Medalla de Oro de la asociación, según ha explicado la Orquesta Filarmónica de Requena en un comunicado.

El programa incluirá en la primera parte las obras Obertura de las Bodas de Figaro y el Concierto para clarinete y orquesta en La mayor K622 de Mozart, dirigidas por Melero, director titular de la Orquesta Filarmónica de Requena.

En la segunda, la formación actuará bajo la batuta de la directora Claudia Carballo que brindará la Suite I y II de Carmen y la Suite II de L'Arlésienne de Bizet como ganadora del III Concurso de Dirección de Orquesta Maestro Collado 2025, a cargo de Melero y de Lawrence Golan, junto con el XII Curso de Dirección de Orquesta Ciudad de Requena y un Curso de Clarinete que impartió Vilar, que se celebraron en Requena en el mes de julio.

Cecilio Vilar, requinto solista y clarinete desde 2005 en la Orquesta de la Comunitat Valenciana, titular del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, abordará una obra maestra y emblemática, el Concierto para clarinete, el único que Mozart escribió para este instrumento (1791) y que terminó antes de morir en ese mismo año.

El intérprete ha desarrollado su actividad artística en formaciones como la Orquesta de Valencia, Orquestra Simfònica del Vallès, Grup Instrumental de València, Orquestra Simfònica de Barcelona y Nacional de Catalunya, Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Orquesta de Castilla y León y Orquesta Nacional de España.

El artista valenciano, miembro del Quinteto Tourbillon, integrado por músicos de la Orquesta de la Comunitat Valenciana, que actuó en el Festival Internacional de Música la Vendimia y el Vino (FiMuVin) en agosto, ha trabajado con prestigiosos directores como José María Cervera, Joan Cerveró, Edmón Colomer, Enrique García Asensio, Maxim Shostakóvich, Patrick Fournillier, Juan José Mena, Mstislav Rostropóvich, Krzysztof Penderecki, Zubin Mehta y Daniel Barenboim.

Vilar, artista de Backun Musical Services y Legere Reeds, ha realizado giras como solista en España, Francia, Alemania, Italia y China, es profesor invitado en la Orquesta Juvenil de la Generalitat Valenciana en Valencia, colaborando con diferentes talleres y masterclass desde 2013; y, a partir de ese año, ha actuado regularmente como dúo con la reconocida pianista Maria Abad.

"EXQUISITA PROPUESTA MUSICAL"

La presidenta de la Mayordomía de San Nicolás de Bari, Mari Carmen Torres, ha destacado que "tras el éxito de la primera edición, renovamos nuestro compromiso con la promoción de la música clásica y la difusión del patrimonio cultural asociado a la devoción de San Nicolás. Con una exquisita propuesta que se ha concebido para honrar a nuestro patrón y ofrecer al público una velada emotiva y de gran belleza artística".

El presidente de la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena, Ernesto Monzó, ha asegurado que "agradecemos profundamente a la Mayordomía de San Nicolás, una asociación con más de cinco siglos de historia, la oportunidad de participar y colaborar en esta segunda edición, así como el tra- bajar para que este acontecimiento musical se consolide con el tiempo".

Monzó ha subrayado que "para nosotros es un honor acompañar a nuestro patrón en un acto tan significativo para la ciudad en el que ofreceremos al público un exigente concierto preparado con ilusión y compromiso, con el deseo de que sea un motivo de orgullo y celebración para todos los requenenses".