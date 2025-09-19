Un centenar de estudiantes participan en la 'Biciescuela' para "aprender a circular" en bici por Alicante

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de alumnos de educación secundaria de los institutos de Las Lomas, Mare Nostrum y Playa San Juan de la ciudad de Alicante han participado este viernes en una nueva edición de la 'Biciescuela', actividad enmarcada dentro de la Semana Europea de la Movilidad, para "aprender a circular en bici".

Los estudiantes se han familiarizado durante esta actividad con el manejo de este modo de transporte y han hecho una ruta por la capital alicantina que ha finalizado en la plaza del Ayuntamiento y que ha contado con colaboración de la Brigada Ciclista de la Policía Local.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha recibido a los estudiantes y los ha animado a "ayudar con sus acciones a hacer la ciudad más sostenible y libre de humos, por ejemplo, utilizando la bicicleta en sus desplazamientos, pero también con el paseo o el uso del transporte urbano colectivo, tanto autobús como el TRAM, contribuyendo así a mejorar la calidad del aire y hacer la ciudad más habitable".

De Juan ha animado también a los alicantinos a participar este sábado 20 de septiembre en la marcha ciclista 'A Urbanova en bici', con un recorrido de unos seis kilómetros "pensado para toda la familia". Se va a desarrollar con la colaboración de la Brigada Ciclista de la Policía Local en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Esta actividad familiar se realiza en bicicleta o vehículo de movilidad personal con punto de partida a las 11.00 en el paseo de la Policía Nacional, junto a la avenida de Elche, según ha informado el consistorio en un comunicado.

OTRAS ACTIVIDADES

La Semana Europea de la Movilidad celebra su acto central este domingo 21 de septiembre con la Ciclovía Litoral, en la que se habilitará la libre circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal entre la Puerta del Mar y hasta mitad de la avenida de Villajoyosa, en La Cantera.

Además, en la avenida Juan Bautista Lafora, junto al paseo de Gómiz, se dispondrá una carpa de información para circular con patinetes, un circuito de habilidad y un parque infantil de tráfico para "pasar un día en familia libre de humos". Todos los participantes deberán inscribirse en la carpa instalada a tal efecto, recibirán un regalo y entrarán en el sorteo de tres bicicletas.

Los actos programados en esta Semana Europea de la Movilidad culminarán el lunes con el último taller para revisar bicicletas e informarse sobre el correcto uso de los patinetes y demás vehículos de movilidad personal, que se instalará en la glorieta Deportista Sergio Cardell, en la confluencia de las avenidas de Miriam Blasco y Locutor Vicente Hipólito.