El Centre del Carme acoge la presentación del nuevo single de Bombai en el ciclo 'Encuentros en el Carmen'

El Centre del Carme de València acoge la presentación del nuevo single de Bombai en el ciclo 'Encuentros en el Carmen' - GVA

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acogerá el próximo 17 de abril la presentación del último trabajo del grupo valenciano de pop Bombai, en una nueva sesión del ciclo 'Encuentros en el Carmen'. La cita incluirá una actuación acústica gratuita en la que la banda interpretará por primera vez ante el público su nuevo single, 'Quédate conmigo hasta el amanecer'.

A las 19.00 horas, la banda, nacida en 2015 en el barrio de Monteolivete, mantendrá una charla junto al director del ciclo, el cantante y productor, Quique López. Sus integrantes, Javi, Vicente y Ramón hablarán de su carrera musical, sus éxitos como 'Solo si es contigo', sus giras y sus colaboraciones con Bebe, David Otero, Efecto Pasillo o Taburete, además de su arraigo a València y su último trabajo, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Tras la charla, con entrada gratuita previa reserva, Bombai tocará en acústico sus temas más conocidos y sus últimos trabajos como 'Llamas', el single que convirtieron en himno a la fraternidad en homenaje a la València afectada por la dana y 'Quédate conmigo hasta el amanecer', su apuesta veraniega para el 2026 con ritmo festivo y pegadizo, que está en las plataformas digitales desde el pasado 3 de abril.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha destacado que "esta presentación responde a uno de los principios fundacionales del Consorci como es apoyar a los artistas valencianos promoviendo el contacto entre artistas y públicos y la interrelación de las artes, en esta ocasión, a la banda Bombai, un grupo consolidado de proyección nacional ha escogido el Centre del Carme para presentar uno de sus últimos trabajos, una banda que siempre ha imprimido su carácter valenciano en cada canción y en cada concierto".

BOMBAI, POP POSITIVO, FESTIVO Y MUY VALENCIANO

Bombai se define como una banda que busca transmitir mensajes positivos en sus canciones con una identidad festiva y alegre, poniendo siempre su sello valenciano a sus videoclips, grabados en escenarios de València.

Con el ukelele por bandera, guitarra y voces en formato trío en acústico, añadiendo batería, bajo y guitarras eléctricas en los grandes escenarios, su música refleja sus gustos e influencias, que van desde el pop, rock, reggae, ritmos latinos y música alternativa.

El grupo se formó en 2015 por tres compañeros de colegio y vecinos del barrio de Monteolivete. Javi Fernández (voz), Vicente Cervera (guitarra eléctrica) y Ramón García (guitarra acústica) alcanzaron el éxito en 2017 con su canción 'Solo si es contigo', con el que consiguieron doble disco de platino, acompañados de la cantante Bebe.

A ello se han sumado otros éxitos como 'Festival', 'Vuela' (Disco de Oro), 'Tú me has cambiado' (Disco de Oro) o el más reciente, 'Llamas', donde exploran otros sonidos. El grupo celebró en 2025 una década con una gira y un disco recopilatorio.

Ahora vuelven a sus orígenes con el lanzamiento de 'Quédate conmigo hasta el amanecer'. El ukelele, instrumento emblema de la banda, se hace notar desde los primeros compases de un tema que transita entre el pop y el latino tropical.

El videoclip, rodado con amigos en València, refleja el carácter desenfadado, festivo y divertido que quiere transmitir el grupo.

Las entradas se podrán reservar en la web del Consorci de Museus de forma gratuita a partir del viernes 10 de abril, a las 12.00 horas. Se guardará un 20 por ciento del aforo para entrada libre, apuntan desde la Generalitat.