El Centre del Carme lanza un SOS por la preservación del planeta con la obra de Avelino Sala

Un SOS con luces de neón verde, un código morse y la sentencia del Prestige --primera condena en España por un delito contra el medio ambiente-- son algunas de las piezas con las que el artista Avelino Sala (Gijón, 1972) lanza, desde el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), un "mensaje de socorro" ante la crisis climática.

El director del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha presentado esta mañana la exposición 'Naturalezas muertas' de Avelino Sala, acompañado por el artista y por la comisaria de la muestra, Ana García Alarcón.

El SOS instalado en el claustro renacentista se suma a la pancarta con la que en septiembre de 2019, el CCCC se sumó a la declaración del Consell del estado de emergencia climática, acciones con las que el sector cultural reclama una actuación urgente frente a un problema que, según Avelino Sala, quizá llega ya "demasiado tarde".

El artista explica que su exposición, compuesta por diversos trabajos desarrollados específicamente para el CCCC, "pretende escenificar las diferentes perspectivas de esta problemática: los causantes, las consecuencias, las protestas, el duelo, la sentencia y una llamada de atención".

Según Ana García Alarcón, 'Naturalezas muertas' está llena de referencias a la historia del arte, desde su propio título como metáfora de un bodegón del siglo XXI hasta piezas como el '4 minutos 33 segundos' de silencio de John Cage, mediante un recopilatorio de minutos de silencio en homenaje a las víctimas de la pandemia, entre otras.

La muestra toma como punto de partida el medio natural desde un posicionamiento crítico en un momento clave. "Asistimos a una crisis climática en la que la problemática medioambiental es algo incuestionable. Somos testigos del fin del planeta tal y como lo conocemos hoy en día y cómo nos comportemos será fundamental para intentar parar lo que está sucediendo, aunque estamos en un punto de no retorno", según la comisaria.

Precisamente ese punto de no retorno aparece representado en la sala mediante una tabla de surf, en referencia a otras series pasadas del artista. Pero ahora la tabla, hecha en bronce y lacada en negro, no puede flotar, símbolo del colapso de los mares. Inscrito en ella, de nuevo aparece ese código morse pidiendo auxilio.

El mismo que se lanzó desde el Prestige cuando se rompió el casco y se produjo uno de los mayores desastres medioambientales en España.

García Alarcón comenta que "con 'El hundimiento/Prestige', Sala nos invita a pensar en el gran desastre que supuso el caso del Prestige como un ejemplo en nuestro país".

"El proyecto se centra en la batalla legal de ese paradigma a través de una entrevista de varios meses al fiscal que trabajó en el caso, Álvaro García Ortiz. Fue la primera vez que en España se sentenció por delitos medioambientales, propiciando una parada de conciencia que hasta ese momento no existía", añade.

DISTANCIA SOCIAL

Y advierte: "protagonizamos un proceso de pandemia que no sabemos hacia dónde va y que está transformando nuestras vidas cotidianas.

Nuestros hábitos y formas de relacionarnos están cambiando radicalmente, así como la interacción en la calle con otras personas o la distancia social. Pero también se cuestionan aspectos como la legitimidad política, el ejercicio de la sanidad y de la ciencia, sin olvidar lo importante que es cuidarla desde lo público para que llegue sin distinción a todas las personas".

Otros temas que se abordan en 'Naturalezas muertas' son el mundo de los cultivos transgénicos, los grandes tifones o la serie 'Books for an Unwritten History', en que Avelino Sala reúne una serie de lemas de Fridays for Future convirtiéndolos en títulos de libros de una historia que está aún por escribir: 'It Is Our Turn Now', 'Planet Over Profit', 'Coal Kills' o 'The End', entre otros.

Pérez Pont ha manifestado que "la pandemia ha originado una paralización de la sociedad a todos los niveles, lo que ha supuesto también un freno a las movilizaciones ciudadanas en pro de la preservación de nuestro planeta que, como el Fridays for Future, estaban dando la vuelta al mundo.

"Sin embargo, --prosigue-- comprobamos cómo esa marea humana toma fuerza desde el ámbito de lo cultural y cada vez son más los creadores los que, como Avelino Sala, han venido centrando su trabajo en la denuncia social, y de un modo u otro esto les ha llevado hasta la crisis climática y su arte es una herramienta de visibilización y de sensibilización".