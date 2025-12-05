El Centre del Carme se sumerge en el jazz latino junto a músicos de la banda de Alejandro Sanz

Imagen de la pianista y cantante, Glenda del E. - CENTRE DEL CARME

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) se sumerge en el jazz latino en una nueva sesión de Encuentros en el Carmen, en la que participarán dos de los músicos que acompañan en sus giras al cantante español, Alejandro Sanz.

Se trata de la pianista y cantante, Glenda del E y el valenciano, Carlos Martín, trombonista y director arreglista, quienes ofrecerán una charla y una actuación en acústico el próximo 12 de diciembre, según ha informado el centro en un comunicado.

Glenda del E y Carlos Martín comparten proyectos musicales y se ubican en el género Jazz Latino y Salsa. Acompañados por el director del ciclo, Quique López, los músicos charlarán sobre su trayectoria en la que han sido nominados a los Grammy Latinos, sus años de giras con Alejandro Sanz y su proyecto musical propio.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha destacado que esta sesión "pone de manifiesto la importancia de la música como expresión artística contemporánea y cómo nuestra tierra es cuna de grandes músicos que triunfan en todo el mundo".

Carlos Martín, reputado trombonista, trompetista y percusionista valenciano, inició sus estudios en la Agrupación Musical Santa Cecilia de Sedaví y en Sedajazz, donde fue descubierto por Alejandro Sanz, a quien ha acompañado de gira durante casi un cuarto de siglo, en los últimos años como director arreglista. Con Alejandro Sanz ha realizado nueve giras internacionales y grabado discos ganadores de cinco Grammys Latinos y 1 Grammy Award.

Martín ha colaborado con otros grandes artistas como Pablo Alborán, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Niña Pastori y Jorge Drexler, entre otros. Fundó su propia banda valenciana, Plena 79, con la que fue nominado a los Grammys Latinos en 2023, el mismo año en el que ganó el Premio Carles Santos al mejor disco de fusión y mestizaje.

Entre sus trabajos más destacados como solista, destacan los discos de jazz y latín jazz 'The Journey' y 'Converging Roots'. Además, es profesor en la prestigiosa Musikene, Universidad Musical de San Sebastián, y profesor invitado en Codarts, Conservatorio de Rotterdam.

GLENDA DEL E

Por su parte, la artista cubana afincada en Valencia, Glenda del E, es pianista, cantante y compositora de Jazz Afrolatino. Desde 2015 ha acompañado a Alejandro Sanz como pianista y corista en sus representaciones en vivo y en algunas grabaciones de estudio.

Nominada a un Grammy Latino en 2022 por su álbum 'Ella', junto con Daniela Padrón, ha participado como música o compositora en álbumes nominados y ganadores de Grammys Latinos de Álex Cuba o Alejandro Sanz. Además, ha colaborado con otros artistas como Paquito de Rivera, Fernando Osorio o José Luis Rodríguez.

Glenda del E compagina su faceta de artista con la de docente en destacadas instituciones como la Berklee College de Valencia, la Escuela de Música Yamaha de Canadá, el Conservatorio de Música de Miami o la Escuela de Piano de Nueva York.