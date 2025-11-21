El Centro Dramático Nacional lleva al Principal de València la comedia de "delirios hilarantes" 'La Patética'

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de València pone en cartel, el 23 de noviembre, a las 18.00 horas, la comedia 'La Patética', una comedia del Centro Dramático Nacional escrita y dirigida por Miguel del Arco.

La obra --que se inspira en 'Morir', la novela de Arthur Schnitzler-- presenta un protagonista trágico que decide que el final de su vida tenga como banda sonora el arrebato emocional de la Sinfonía número 6 de Chaikovski.

En la pieza se sitúa en Madrid en 2025. Pedro Berriel, un director de orquesta de 53 años, se encuentra inmerso en la grabación de la Sinfonía Nº 6 de Chaikovski. Tan concentrado en su tarea que asume con naturalidad que el compositor ruso siga con atención los ensayos a su lado.

Pero tal vez, la verdadera razón de este delirio sea que el director se encuentra en la fase terminal de una terrible enfermedad. La angustia por culminar la obra artística que, de alguna manera, suponga una resistencia a su propia muerte se mezcla con la angustia real que esta le produce.

Según su autor y director Miguel del Arco, 'La Patética' se inspira libre y remotamente en 'Morir', la novela de Arthur Schnitzler. "La obra es un viaje enajenado entre la realidad y la ficción". "Los delirios hilarantes de un hombre que se revuelve ante la tragedia de su propia extinción. Una comedia con un protagonista trágico decidido a que el final de su vida tenga como banda sonora el sublime arrebato emocional de la famosa Sinfonía de Chaikovski", apunta.

Las cartas que el compositor ruso escribió en vida a sus seres queridos y, fundamentalmente a su mecenas, sirven para dar forma a este Chaikovski imaginado junto al que el moribundo director de orquesta trata de encontrar un sentido a la vida, a la muerte y a su actividad artística.

'La Patética' está interpretada por Israel Elejalde, Fran Cantos, Francisco Reyes, Emilio Buale, Inma Cuevas, Juan Paños y Manuel Pico. Cuenta entre su equipo artístico con la escenografía de Paco Azorín, la iluminación de David Picazo, el diseño de vestuario de Ana Garay, el diseño de sonido de Sandra Vicente y la composición musical de Arnau Vilà.

Las entradas están a la venta en la taquilla de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.