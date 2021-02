Centros de entrenamiento protestan en València por el cierre total: "Es un atentado contra la salud"

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de centros de entrenamiento, yoga, pilates, crossfit, artes marciales e instructores de diversas disciplinas han protestado en València por la prórroga del cierre total de sus instalaciones dentro de las medidas restrictivas por la pandemia. "Seguimos estando en el punto de mira a pesar de que somos un sector que proporciona la mejor medicina, que es la actividad física. Mientras haya sitios abiertos, los nuestros deben estar entre ellos. El cierre total es un atentado contra la salud".

Así lo ha aseverado, en declaraciones a Europa Press Televisión, Vicente Gómez, de la Plataforma Defiende los centros de entrenamiento de la Comunitat Valenciana.

En la concentración, que se ha desarrollado a las puertas del Palau de la Generalitat y en la que se han exhibido reivindicaciones como 'Deporte es salud', 'No al cierre', 'La gente sana hace deporte', los asistentes han exigido que el deporte sea declarado sector esencial y recuerdan que el cierre al completo de los espacios supone "la ruina total para un sector deportivo y laboral".

El portavoz ha lamentado que, pese a que le han presentado a las autoridades sanitarias "alternativas, testimonios médicos y casos reales, la decisión sigue siendo la misma" y, de acuerdo a las medidas aprobadas, estos centros tendrán que seguir cerrados.

"Es un atentado directo a la salud. Nosotros intentamos mantener a la gente sana, reeducamos y tratamos; hay miles de estudios que subrayan la importancia de la actividad física para mejorar la salud. ¿Cómo podemos estar cerrados al completo?", se ha preguntado.

Gómez ha recalcado que este último cierre se prolonga ya 36 días, pero los centros "llevan doce meses con una facturación del 50 por ciento".

En esta línea, ha insistido en que el cierre provocará que muchos clientes empeoren o avancen en sus patologías y ha enfatizado que los usuarios conocen las garantías de seguridad que les ofrecen. "La administración no nos ha dado no un solo motivo claro o justo", ha apostillado.

Una de las participantes en la concentración Violeta, clienta de uno de estos centros deportivos, ha resaltado la labor que hacen para las personas mayores y ha relatado su propia experiencia: "El deporte no solo es para los jóvenes, sino que los mayores lo necesitamos y están cerrados, mientras los centros comerciales, que también son espacios cerrados, sí que abren". "Mucha gente mayor necesitamos el deporte. Por favor, abran los gimnasios", ha exclamado.

GIMNASIOS "DESOLADOS"

Por otra parte, el delegado de la Federación Nacional Empresarios Instalaciones Deportivas, Juan Carlos Gómez-Pantoja, se ha mostrado, en declaraciones a Europa Press, "desolado" por las últimas instrucciones dadas por el Consell.

Este portavoz ha asegurado "no entender" cómo se puede permitir la apertura con limitación de aforo, mascarilla y distancias de recintos "como una iglesia y no de gimnasios, con medidas muy superiores de extracción de aire, ventilación y limpieza y donde, si el entrenamiento es personal, solo hay dos personas".

"No se entiende nada. Se ponen de acuerdo todos los partidos políticos en Les Corts para presentar iniciativas diciendo que el deporte es esencial y nos cierras. Las actividades esenciales no se cierran. No lo comprendemos, no sé si quieren cargarse el sector privado o es desconocimiento y no han ido en su visa a un centro deportivo del siglo XXI", ha concluido.