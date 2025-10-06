El Certamen Bucles & Carme'n'Dansa distingue a 11 artistas y compañías destacadas en su cuarta edición

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 artistas y compañías han sido galardonadas en el Certamen Bucles & Carme'n'Dansa que premia a los mejores intérpretes y a las mejores creaciones coreográficas presentadas en esta cuarta edición.

El certamen, enmarcado en la XIII edición del Festival Bucles, ha entregado este domingo los galardones en la Sala Carme Teatre, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

En concreto, el Premio Bucles a la Mejor Coreografía Modalidad Espacio no Convencional ha sido para Kiko López. Asimismo, el Premio Sala Carme Teatre a la Mejor Coreografía Modalidad Sala ha recaído en la compañía David Candela.

Por su parte, los Premios Fundación Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AISGE) a la Mejor Intérprete Femenina y Mejor Intérprete Masculino han sido concedidos a Julia Kayser y Lucas García, este último de la compañía Meraki.

Los premios otorgados por la Fundación SGAE han sido Mejor Coreografía Espacio No Convencional para el espectáculo 'Don't take it personal', de Jessica Castellón, y para 'THE', de Andrea Carrión y Miguel Jiménez, como Mejor Coreografía Espectáculo de Sala.

Kiko López se ha alzado con el Premio The Black Box Theatre And Dance Festival (Bulgaria); Andrea Carrión y Miguel Jiménez con el Premio Abril en Danza; Kiko López y Julia Kayser & Théo Vanpop con los Premios AVED; y Jessica Castellón e Irene De la Rosa y Rosa Sanz con los Premios APDCV. Por último, el Premio Beca Data Lipi Hernández ha recaído en Ana Lola Cosí.

FESTIVAL BUCLES

'CATHARSIS: Liberar el cuerpo. Abandonar la piel', es el lema de la XIII edición del Festival Bucles que quiere "simbolizar la necesidad de renacimiento y transformación que hay detrás de todo cambio".

Esta edición afronta su última semana con ocho propuestas. En concreto, este lunes ha habido una clase magistral a cargo de Martí Corbera, a las 11.00 horas, en Espai LaGranja.

El martes se llevará a cabo un taller de danza inclusiva participativa Lleugers, a cargo de Paloma Calderón y Toni Aparisi. Será a las 10.00 horas en el Pabellón Polideportivo de la Universitat de València (Campus Blasco Ibañez). En el mismo lugar, y a las 13.00 horas, se impartirá el espectáculo 'Rodem?', a cargo de La Lola Boreal.

También mañana La Mutant acoge a las 11.00 horas el taller experimental a cargo de Laila Tafur. El miércoles Celia Zaragoza, gestora cultural especializada en propiedad intelectual aplicada a las artes escénicas del Departamento de Artes Escénicas de Fundación SGAE, en colaboración con Espai LaGranja, impartirá un taller online sobre la importancia de los derechos de autor, a las 11.00 horas.

El mismo día, en La Mutant y a las 19.00 horas, Laila Tafur presenta la pieza Maja y Bastarda. El jueves La Rambleta acoge a las 19.00 horas el estreno de Mare Venus, una pieza de danza contemporánea a cargo de EYAS Dance Project. Espectáculo fruto del proceso creativo desarrollado en Graners de Creació, con la colaboración de La Rambleta y el Festival Bucles.

El evento se traslada a Benetússer (Valencia) el viernes para estrenar la pieza 'Lo quiero tó!', de Carlota Berzal 'La Turba'. Será en El Molí, a las 19.00 horas.

El festival concluirá con el estreno de la pieza 'Hiraeth', por parte de Cos Costant Dansa, a las 19.00 horas en Teatro Agrícola, en Alboraia (Valencia)