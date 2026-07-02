El Certamen Internacional de Bandas de Música de València, Fiesta de Interés Turístico Autonómico

Archivo - Imagen de archivo de una edición del Certamen Internacional de Bandas de Música de València. - AYTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Internacional de Bandas de Música 'Ciudad de València' ha obtenido a título honorífico la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana, otorgada por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio a petición del ayuntamiento de la capital valenciana, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Turismo, Paula Llobet, ha expresado su satisfacción por esta declaración: "Inicia una serie de acciones que estamos llevando a cabo, para que este magnífico encuentro musical y referente mundial en el ámbito de las bandas de música obtenga los reconocimientos institucionales que merece".

La noticia de esta declaración como Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana fue remitida este miércoles tras la presentación de la 138 edición del Certamen Internacional de Bandas de Música.

Este certamen se celebrará del 15 al 19 de julio en el Palau de la Música de València. En esta edición actuarán 44 sociedades musicales, 24 en concurso, 5 invitadas y 15 en actuaciones previas al concurso.

De las 44 agrupaciones que participarán en este evento, 31 son valencianas, cinco del resto de España y ocho internacionales procedentes de Lituania, Italia, Portugal y Países Bajos.

De las 24 bandas que tomarán parte en el concurso, 14 son valencianas, cuatro del resto de España (dos de Murcia, una de Tarragona y una de Almería).

Como invitadas, y mientras delibera el jurado en las diversas secciones, actuarán cinco bandas: tres valencianas, una barcelonesa y una de Bélgica --Ghent University Wind Ensemble-- en la sección libre; la Sociedad Musical Barrio de Malilla de València, en la sección tercera; la Unión Musical de Alaquàs (Valencia), en la sección segunda; la Banda Municipal de Barcelona, en la sección primera, y la Banda Sinfónica Municipal de València, en la sección de honor.