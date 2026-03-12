El certamen Miradas de la Fundación Jorge Alió reúne en Alicante 125 obras de artistas internacionales

La Lonja del Pescado de Alicante acoge la exposición sobre el certamen Miradas - EUROPA PRESS

ALICANTE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concurso Miradas, impulsado por la Fundación Jorge Alió, centra la exposición inaugurada este jueves en la Lonja del Pescado de la ciudad de Alicante. Bajo el lema 'Una mirada, una emoción', la muestra reúne 125 obras de artistas de España y de otros 27 países, con Juana Balsalobre como comisaria. El ganador ha sido Alejandro Martínez.

La propuesta ofrece contemplar las piezas seleccionadas y premiadas del XIV Certamen Nacional y las que representarán a España en el XI Certamen Internacional de Miradas. Además, hay una "retrospectiva" de 1998 a 2023 de las obras galardonadas en las distintas categorías y se muestran los dibujos ganadores del V Certamen Miradas Infantil, junto con las creaciones premiadas entre 2016 y 2023.

A su vez, se ha expuesto la obra 'Música celestial en el barro', un homenaje a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, y recién donada por el pintor José Luis López, según ha indicado la Fundación Jorge Alió en un comunicado.

Desde su creación en 1998, en el certamen de pintura Miradas han participado más de 2.500 artistas. "El patrimonio que atesora la Fundación Jorge Alió consta de 66 obras premiadas y 109 donadas, de las que se han publicado 247 obras participantes en distintos formatos y soportes a lo largo de su historia. También se han realizado 22 exposiciones itinerantes, tanto dentro, como fuera del país", detallan los organizadores del evento.

En el acto, coincidiendo con la celebración del 30 aniversario de la Fundación Jorge Alió, se han desvelado los nombres de los galardonados ante la presencia de autoridades como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali.

El primer edil ha afirmado que Miradas "representa el compromiso con la salud visual, la cultura y la sensibilización social". "Es fruto de la labor de mecenazgo más importante en ciudad y provincia, en un certamen que se ha ido consolidando año tras año", ha señalado.

También ha resaltado la labor que desde hace 30 años realiza la Fundación Jorge Alió "por concienciar y sensibilizar sobre la salud visual y la prevención de la ceguera", ha detallado el consistorio en un comunicado.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Barcala ha recibido el reconocimiento al Ayuntamiento por la cesión de la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado, de manos de la presidenta de la Fundación Jorge Alió y directora del Certamen Miradas, María López.

La fundación también ha distinguido a la Diputación de Alicante por el "apoyo" con el soporte del catálogo; a la familia Lamb Gabler, por la donación de las obras 'Miradas por la paz', y al artista José Luis López, por su donación de la obra sobre la dana. El Premio de Honor a la trayectoria profesional y artística ha recaído en la pintora Dolores Balsalobre.