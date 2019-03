CESM afirma que las previsiones de Sanidad para solucionar el transporte en Atención Domiciliaria son inaceptables

Publicado 13/03/2019 14:04:24 CET

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha criticado este miércoles los incumplimientos de la Conselleria de Sanidad para solucionar el problema en el transporte en Atención Domiciliaria con unas previsiones de cobertura de medios de transporte "no son en absoluto aceptables".

En ese sentido, ha señalado que se "deja fuera de cobertura la totalidad de atenciones domiciliarias que se solicitan en horario ordinario, y sin conductor las atenciones solicitadas en horario de Atención Continuada, sometiendo a los médicos a los riesgos arriba expuestos".

Así, recuerda que el pasado 14 de septiembre la Conselleria se comprometió a dotar de vehículos a todos los Centros de Salud, para realizar Atención Domiciliaria y a facilitar transporte con conductor cuando se solicitara.

Sin embargo, el secretario general de CESM-CV, Andrés Cánovas, ha lamentado que han pasado seis meses desde la firma del acuerdo y hasta ahora "únicamente" se ha conseguido que se anuncie la compra de vehículos sin conductor solo para los Puntos de Atención Continuada (PAC) y, por tanto, "únicamente para el servicio de guardias, dotación que aún no se ha hecho efectiva".

Cánovas ha recordado que este problema "se reactivó a consecuencia de la decisión unilateral" de Sanitat de restringir desde el pasado 1 de agosto de 2018 los vehículos con conductor puestos a disposición de los médicos de Atención Primaria para el desplazamiento a los domicilios.

La Conselleria de Sanitat firmó con los Sindicatos de Mesa Sectorial en septiembre un pacto para la gestión del desplazamiento del personal de atención primaria, pero "no ha dado una solución aceptable".

El Sindicato Médico advierte a los Médicos de Atención Primaria que no deben utilizar ni sus vehículos ni conducir un vehículo para el desplazamiento domiciliario ya que advierte de que "ante cualquier contratiempo que ocurra durante el desplazamiento, como, multas o accidentes de tráfico, robos, daños en el vehículo, el responsable siempre será el conductor".

RENUNCIA DE CONTRATOS

En ese sentido, constata que "se obliga a los médicos a contraer riesgos que no tienen por qué asumir" ya que su contrato laboral "no incluye la obligatoriedad de poseer carné de conducir ni de disponer de vehículo propio". Esta situación ha provocado que médicos que hayan tenido que renunciar a un contrato por no disponer de vehículo propio para desplazarse a domicilios.

Asimismo, señala que el conocimiento de direcciones complejas "no es ni una obligación ni una competencia" del médico de Atención Primaria y de hecho ha apuntado que "en muchas ocasiones, se han producido demoras en la asistencia, pérdidas e incluso la imposibilidad de llegar a domicilios en urbanizaciones o partidas rurales de localización complicada".

Asimismo, ha advertido de que la atención domiciliaria sin acompañamiento es "per se una actividad de riesgo" y en ese sentido ha recordado que las agresiones más graves se producen en el ámbito domiciliario.

Sin embargo, el 112 "sigue obligando a los médicos de EAP que están pasando consulta a atender todas las demandas que el coordinador de emergencias determine, sin facilitar ni vehículo ni conductor".