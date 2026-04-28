CESM cifra el seguimiento de la huelga este martes en el 90% en la Comunitat y Sanidad en el 8,40%

Médicos se encadenan en el Hospital General para exigir al Ministerio un Estatuto Marco propio y al conseller mejoras en sus condiciones laborales - CESM

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CESMCV ha cifrado en el 90% el seguimiento de la huelga de médicos y facultativos en la Comunitat Valenciana en la segunda jornada de paros teniendo en cuenta los servicios mínimos decretados, mientras que la Conselleria de Sanidad lo sitúa en el 8,40%, un punto por encima del apoyo de ayer, que estuvo en el 7,43%.

Se trata de la segunda jornada de una nueva semana de paros, la tercera desde que se convocó la huelga indefinida y la cuarta desde diciembre, que en esta ocasión además de ser nacional para exigir a la ministra de Sanidad, Mónica García, un Estatuto Marco propio para la profesión médica, es también autonómica para reclamar al conseller, Marciano Gómez, mejoras en sus condiciones laborales, principalmente una jornada de 35 horas.

Al respecto, el sindicato médico ha destacado que la participación está siendo "extraordinaria" con un seguimiento cerca de un 90%, teniendo en cuenta que los servicios mínimos en los hospitales está siendo de un 75% y un 100% y en primaria se han fijado en el 50%. Por su parte, la Conselleria de Sanidad sitúa el seguimiento en el 8,40% en la Comunitat Valenciana: 13,19% en Alicante, 6,79% en Castellón y 5,96% en Valencia.

El sindicato médico ha convocado asimismo distintos actos de protesta para apoyar esta huelga en la Comunitat Valenciana como minutos de silencio y concentraciones en los centros sanitarios. Además, este martes los profesionales se han encadenado por ejemplo en el Hospital General de València.

Para este miércoles han convocado una sentada general a la que están llamados a participar todos los médicos de la Comunitat a las 18.00 horas en la Plaza de la Reina de València desde donde saldrán en manifestación hasta el Palau de la Generalitat.

En esta tercera semana de paro, la huelga se ha convocado también por primera vez contra la Conselleria de Sanidad ante "la situación insostenible que vive la sanidad valenciana y el incumplimiento reiterado" de los compromisos adquiridos por el actual Gobierno autonómico. CESM reclama 19 medidas "imprescindibles" para mejorar la atención que reciben los pacientes y las condiciones de trabajo de los médicos y facultativos.

Entre ellas, destacan "una jornada laboral efectiva de 35 horas semanales de lunes a viernes en Atención Primaria y Hospitalaria, cierre real de agendas, urgencias y consultas sin cita absorbidas por los equipos de urgencias de los PAC, sustitución obligatoria de todos los médicos y facultativos ausente y guardias siempre voluntarias y fin de las guardias de 24 horas".

A nivel nacional, el Comité de Huelga de médicos ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma personalmente la negociación para desbloquear el conflicto por el Estatuto Marco ya que consideran que este conflicto "ya excede" al Ministerio de Sanidad y se trata de "una cuestión de Gobierno".

"La sostenibilidad del sistema, las condiciones laborales de los médicos y la calidad asistencial requieren decisiones que trascienden un Ministerio que se ha mostrado incapaz de abordarlas", destaca el Comité en un comunicado.