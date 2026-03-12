CESMCV convoca huelga en abril contra la Conselleria de Sanidad: "Ha tenido tiempo y margen para actuar"

Archivo - CESM se concentra ante la conselleria de Sanidad para exigir las 35 horas - CESM - Archivo

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

CESM-CV ha convocado en abril una huelga por "la falta de respuesta" de la Conselleria de Sanidad a sus demandas "en defensa de los derechos laborales y de la calidad asistencial": "Ha tenido tiempo y margen para actuar, y no puede seguir ocultando con anuncios lo que no resuelve con hechos".

Así, en un comunicado, ha explicado que ha mantenido en una semana dos encuentros consecutivos con la Conselleria de Sanidad y que la Administración "continúa sin ofrecer soluciones reales a los problemas que están generando un profundo malestar en la profesión médica".

Entre ellos, CESM se refiere a "la sobrecarga asistencial, agendas no cerradas que no resuelven la presión asistencial, incertidumbre sobre los CAU y los PAC 24 horas, ausencia de garantías en guardias y sustituciones, incumplimiento reiterado de las 35 horas de lunes a viernes tanto en atención primaria como en hospitalaria, falta de avances en problemática de residentes y negativa a un Concurso de Traslados previo a las OPE con el 100% de vacantes".

En ese sentido, el sindicato médico ha señalado que durante el encuentro, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, "manifestó explícitamente su preocupación ante la posibilidad de conflicto, dejando claro que la Conselleria no quiere una huelga". Sin embargo, CESM ha recalcado que "la falta de compromisos firmes demuestra que la administración busca titulares, no soluciones, pretendiendo que aceptemos como avances unos decretos incompletos y con impacto peyorativo real y repetido en las condiciones laborales de médicos y facultativos".

CESM-CV, que ha reiterado que "no se debe a partidos ni gobiernos, sino a la profesión médica y a sus afiliados", ha subrayado que ante esta situación ve "imprescindible elevar el conflicto al ámbito autonómico" y convoca una huelga autonómica para abril. "Nos encontramos en un periodo preelectoral autonómico, en el que la clase política tenderá a utilizar la sanidad como herramienta de campaña", ha recalcado CESM-CV, que ha advertido: "La profesión médica no será moneda de cambio".

"COMPROMISO DE LOS MÉDICOS"

Así, ha subrayado que lo que exigen "no son promesas, sino son mejoras verificables y aplicadas". "La profesión médica valenciana ha demostrado sobradamente su compromiso, ahora es el turno de la administración", ha reivindicado el sindicato que ha señalado que ante "la inacción" de la Administración "asume la responsabilidad de iniciar el conflicto autonómico y llamar a la movilización".

"Unidad, movilización y firmeza en defensa de la profesión médica", ha apostillado.

Esta huelga autonómica se suma a la convocada a nivel nacional del 16 al 20 de marzo para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio. Así, se han convocado concentraciones a las 11.00 horas frente a los centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana. Además, el 16 de marzo asistirán a la mascletà ataviados con sus batas de médicos y el día 17 habrá una manifestación a las 18.30 horas en Alicante.