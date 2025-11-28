La CEV traslada a Pérez Llorca su "plena disposición a colaborar con lealtad institucional y espíritu constructivo"

Archivo - El logo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), durante una rueda de prensa, a 7 de marzo de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ya ha trasladado su felicitación al investido como presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, le ha deseado "muchos aciertos" y le ha transmitido la "plena disposición a colaborar, con lealtad institucional y espíritu constructivo".

Fuentes de la CEV han subrayado que "la estabilidad institucional es un activo estratégico para cualquier territorio", por lo que la patronal valenciana confía en que "con sus decisiones contribuya a reforzarla y a proyectar una imagen de Comunitat Valenciana atractiva para la inversión y el desarrollo empresarial".

Además, la Confederación ha puesto el foco en que los desafíos a los que se enfrenta el tejido empresarial "requieren visión a largo plazo, capacidad de diálogo y una gobernanza abierta a la cooperación público-privada".

"En este sentido, esperamos que el nuevo jefe del Consell sitúe el diálogo social en el centro de su acción política, como herramienta imprescindible para construir consensos amplios y para avanzar en productividad, innovación, sostenibilidad y cohesión territorial", han concluido desde la patronal.