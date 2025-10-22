La CHJ comenzará "en breve" las nuevas actuaciones para aumentar la capacidad del barranco del Poyo a su paso por Chiva

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, visita obras del barranco del Poyo en Chiva (Valencia) - Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha avanzado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzará "en breve" los nuevos trabajos para aumentar la capacidad del cauce del barranco del Poyo a su paso por Chiva (Valencia), que se sumarán a las actuaciones de reparación de daños de los márgenes del mismo que actualmente están en ejecución.

Bernabé ha visitado este miércoles, junto al alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, el barranco del Poyo a su paso por esta localidad, donde las obras que realiza la CHJ suponen una inversión de 8,6 millones de euros. Los trabajos actuales se centran en la parte alta del barranco, "donde se están haciendo unos trabajos para poder, junto con los institutos científicos correspondientes, realizar un estudio de la velocidad del agua, de cómo fue el comportamiento que tuvo el agua", ha especificado.

Para limitar esta velocidad, ha precisado la delegada, "se están ejecutando unas cuencas de disipación con el objeto para bajar la intensidad y que no tenga un impacto tan directo sobre las casas". Para ello, también se están protegiendo todos los laterales con escolleras. A esta actuación, ha adelantado, se sumarán "los siguientes trabajos en la parte baja para darle más capacidad al cauce y proteger mucho mejor las viviendas ante una avenida de agua".

El objetivo de estas obras es la restauración hidromorfológica del cauce del barranco del Poyo, al tiempo que se asegura la estabilidad de las márgenes, con la mejora y ampliación "en la medida de lo posible" de la capacidad de drenaje del barranco, recoge la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Según ha reivindicado Bernabé, el Ejecutivo central ha destinado en total más de 81 millones de euros a Chiva para reparar los daños provocados por la dana de hace casi un año. "El Gobierno lidera la reconstrucción de la provincia de València con la intención, sobre todo, de que no esté igual que antes del 29 de octubre de 2024, sino mejor, haciéndola más resiliente para proteger a los vecinos de una manera mucho más clara ante posibles avenidas", ha defendido.