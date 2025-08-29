La CHJ destaca el avance "a buen ritmo" de las obras de emergencia para la reparación de daños de la dana en el Magro

VALÈNCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de emergencia que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está llevando a cabo en el ámbito territorial de la cuenca del río Magro para la reparación de los daños ocasionados por la dana del 29 de octubre continúan avanzando "con celeridad", según ha informado este viernes el organismo en un comunicado. Se trata de un conjunto de actuaciones divididas en cuatro tramos que se desarrollan en 17 términos municipales y que cuentan con un presupuesto total de 44 millones de euros.

Los trabajos forman parte de una de las 17 obras de emergencia que la CHJ ha declarado para la reparación de daños ocasionados por la dana, por un importe total de más de 220 millones de euros. Estas obras se planifican y ejecutan de acuerdo con una división en actuaciones concretas, de las cuales han finalizado ya 141; otras 212 se encuentran actualmente en ejecución y 192 están planificadas. Asimismo, hay 18 actuaciones que se encuentran en fase de estudio.

Los trabajos, de forma genérica, consisten fundamentalmente en la retirada de residuos obstructivos; el refuerzo de las riberas del río; la reparación de daños en motas y muros de protección, así como su reconstrucción en las zonas en las que ha sido preciso; el recrecido de las motas en determinados tramos para aumentar el resguardo frente a futuras avenidas; el refuerzo de taludes en barrancos; y la reposición de servicios, sistemas de riego, azudes y viales afectados por las crecidas, situados en dominio público hidráulico.

Aunque el proceso de definición de las obras continúa "abierto" en algunas zonas, atendiendo a las peticiones de las corporaciones interesadas, para su ejecución se han priorizado las actuaciones de defensa y restitución en las zonas urbanas y periurbanas, en las que se ha estado trabajando "de manera consensuada y coordinada con los técnicos municipales de los Ayuntamientos afectados".

Estas actuaciones han requerido del diseño de medidas específicas para estabilizar las márgenes del río, acordes con el nuevo dominio público hidráulico ampliado, además de para mejorar ambientalmente el entorno y proteger a las poblaciones en futuros episodios.

CUATRO TRAMOS

En el Tramo A, correspondiente a la zona de Utiel-Requena, en este último término se está trabajando en la excavación de un cauce de aguas bajas en la zona de Hortunas y la construcción de un muro de escollera de protección del núcleo urbano, como continuación de otras tareas ya hechas relativos a tareas de adecuación de los accesos y a la retirada de los residuos obstructivos presentes en el cauce. En Utiel, se está avanzando en el diseño de las actuaciones necesarias.

El Tramo B comprende Buñol-Yátova-Macastre-Alborache. En Alborache se está llevando a cabo la limpieza de acarreos aguas arriba de los azudes y la reposición del camino para recuperar la Ruta de los Molinos. Se realizarán pasos sobre el río Buñol mediante bloques de piedra caliza aprovechando los antiguos azudes.

En Buñol, se ha empezado con la retirada de los restos de arbolado y el enrasado del fondo del cauce para recuperar el camino de acceso al Charco Paraíso. También se reestablecerá próximamente el camino de acceso a la cueva Turche, con la ejecución de dos pasarelas de madera para cruce de peatones sobre el río y de un vado sumergible con escollera de hormigón para el paso de vehículos. Además, se instalarán cubiertas de geotextil para la eliminación de la especie invasora Arundo donax. Las actuaciones también comprenden el restablecimiento de los caminos de acceso a Tabarla y a la Fuente del Gato.

En el Tramo C --Turís-Montroi-Montserrat-Real-Llombai-Alfarp-Catadau-- se está trabajando en la reparación de los daños causados por la crecida extraordinaria en los azudes de la zona: Llombai, Chanques, Montroi, Real y del Virrey, además de continuar con la limpieza de la acequia madre de Alfarp, de la que se ha acondicionado ya más de un kilómetro y medio.

En Alfarp también se está llevando a cabo la rehabilitación del cauce y la ejecución de una mota de unos 250 metros de longitud para reconducir el río. A su paso por la localidad de Real, en la margen derecha del río Magro se está levantando un muro de protección de gaviones con una altura de seis metros y se está ejecutando el reperfilado de la parte superior del talud.

En el Tramo D, que incluye Carlet-Alcudia-Guadassuar-Algemesí, se trabaja en varias zonas. En el término municipal de l'Alcudia, el planteamiento de las obras consiste en la estabilización de la margen derecha del río, mediante la construcción de un muro de gaviones. Además, se instalarán rellenos y protección con escollera en las transiciones de flujo en el paso del río. Estas obras se realizan con material seleccionado y clasificado del lecho del cauce, favoreciendo la economía circular.

En Carlet se está trabajando en la estabilización de la margen izquierda del río, mediante la demolición del asfalto residual y el reperfilado y tratamiento de los taludes. A su paso por Guadassuar, los taludes de la margen derecha del río Magro resultaron seriamente dañados por lo que se está procediendo a su estabilización y refuerzo mediante escollera y colchones Reno.

Por último, también han empezado los trabajos de acondicionamiento del cauce y retirada de elementos obstructivos aguas arriba del casco urbano de Algemesí, donde se llevará a cabo la reparación de daños en los taludes de la margen izquierda y su protección mediante una mota reforzada.