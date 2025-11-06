La CHJ pide al Ayuntamiento de Elche que tome medidas contra vertidos "incontrolados" en el barranco del Grifo

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Elche (Alicante) en el que insta a la administración local tomar "las medidas oportunas" para "evitar el vertido incontrolado de residuos" dentro del cauce del barranco del Grifo.

El organismo estatal, que ha advertido de que incumplir el requerimiento podría implicar sanciones, ha apuntado que "dichas medidas deben incluir la retirada total de los residuos", al menos "los depositados en dominio público hidráulico y su zona de servidumbre" de "cinco metros de anchura a cada lado del cauce, medidos desde la margen más próxima", según se desprende del documento notificado al consistorio.

Al respecto, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha criticado el contenido del escrito "firmado el pasado 3 de octubre" y recibido "este mismo jueves" y que en él se pida "la inmediata retirada" de vertidos detectados, "con la consecuente sanción en caso de no llevarla a cabo". "Quiero ver que la próxima notificación de la CHJ al ayuntamiento sea la dimisión de su presidente, Miguel Polo", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado: "Esperamos que sea relevado por una persona que sepa sobre la gestión de un barranco y cuáles son las afecciones de sus decisiones con respecto al término municipal de Elche".

"No limpian los barrancos, no asumen sus responsabilidades, tampoco dimite su presidente. Además, requieren al Ayuntamiento de Elche sobre un barranco que no cuidan y con sanciones en caso de no hacerlo", ha concluido en declaraciones a los medios.