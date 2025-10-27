La CHJ pone en marcha "de forma simultánea" 17 obras de emergencias en cauces e infraestructuras por 220 millones

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha puesto en marcha 17 obras de emergencia que se están ejecutando "de forma simultánea" en diferentes cauces e infraestructuras afectadas por la dana y que suponen una inversión de más de 220 millones de euros.

En total, según ha informado la entidad en un comunicado, entre las que ya se han finalizado, las que se están desarrollando actualmente y las previstas a corto plazo, son 570 actuaciones a desarrollar distribuidas por todo el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Dentro de este paquete de actuaciones, el organismo ha priorizado las que permiten garantizar el abastecimiento de agua urbano a toda el área metropolitana de Valencia --el caso del Canal Júcar-Turia-- y de Villar del Arzobispo, y de los regantes de más 24.500 hectáreas del Campo de Lliria --Canal Principal Campo del Turia--.

Asimismo, aquellas que aumentan la seguridad de la población ante futuros episodios de grandes avenidas, como la extracción de lodos y reparación de daños en la presa de Forata, la restauración y reconstrucción del barranco del Poyo, o la reparación de daños en los cauces del Magro, del Bajo Júcar y del tramo bajo del río Turia.

Según ha informado la CHJ, además de restaurar los daños, los trabajos se han diseñado con la mirada puesta en el futuro, "buscando no solo reparar sino también mejorar, en la medida de lo posible, la seguridad hidrológica, aumentando así la resiliencia del territorio ante nuevos episodios".

Respecto a los trabajos de reparación del Canal Júcar-Turia, continúan avanzando "a buen ritmo" y, en estos momentos, se centran en la construcción del acueducto definitivo en el barranco de la Horteta y en la retirada del acueducto de celosía provisional en el Poyo, ya que la ejecución del baipás soterrado acaba de finalizar. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros y la previsión es que la obra esté totalmente terminada para el primer trimestre de 2026.

En cuanto a la reparación de la presa de Forata, los trabajos de los daños ocasionados por la dana en esta presa "también avanzan según lo previsto", han apuntado. La actuación cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros y el hito más importante de esta obra de emergencia llegó a finales del mes de julio, cuando se restituyó la operatividad de la toma de riego de la presa, que permanecía taponada desde el mes de octubre debido al gran volumen de sedimentos que entraron en el embalse durante el episodio.

Una vez ejecutada esta importante actuación, los trabajos se centran ahora en la adecuación de las vías de servicio y de acceso hasta el embalse, dañadas durante la dana, y la reconstrucción del cuenco amortiguador de la presa, que podrían comenzar en las próximas semanas.

BARRANCO DEL POYO

Por su parte, los trabajos también avanzan en la reparación del barranco del Poyo y tributarios, desde Chiva hasta su desembocadura, incluyendo también otros barrancos tributarios como el Gallego o la Horteta. Concretamente, las obras se extienden a lo largo de los términos municipales de Chiva, Torrent, Aldaia, Alaquás, Riba-Roja, Loriguilla, Cheste, Paiporta, Picanya, Massanassa y Catarroja.

La inversión total de esta actuación, que realmente se divide en dos tajos, ronda los 46 millones de euros y se centra, principalmente, en reconstruir, reforzar y sanear los taludes más afectados por la avenida extraordinaria del pasado 29 de octubre.

Pese a que es complicado ofrecer una fecha de finalización de estas actuaciones, ya que en muchos tramos es necesaria una coordinación con las otras administraciones que también trabajan en los barrancos, la prioridad del organismo pasa por acelerar los tajos y devolver el estado original del barranco lo antes posible.

Los trabajos están muy avanzados en los términos municipales de Picanya, Paiporta, Massanassa y Catarroja, con algunos de los tramos ya finalizados. Respecto a los tramos de cabecera, está previsto aumentar la inversión en cinco millones de euros más con una actuación en Chiva que permitirá mejorar el funcionamiento hidráulico del cauce, cuyos se van a desarrollar en un tramo del barranco que comienza a la altura del Puente Nuevo de Chiva y finaliza aguas abajo del tramo urbano. El objetivo es ampliar la capacidad del cauce y, para ello, se va a excavar buscando aumentar la profundidad del mismo, que en alguno de los tramos se ampliará hasta los tres metros.

Por otro lado, la obra de emergencia para la reparación de daños producidos en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) cuenta con una inversión estimada de 22,5 millones de euros y comenzó días después del 29-O con la instalación de caudalímetros provisionales en los cauces donde el paso del agua había arrastrado los existentes. Posteriormente, los sensores están siendo sustituidos por los definitivos, conforme se van reparando las estaciones de aforo o las infraestructuras sobre las que estaban instalados.

Por su parte, respecto a la reparación de daños en cauces, una de las actuaciones de este grupo que ya está finalizada es la realizada en las motas del Bajo Júcar, aunque todavía quedan por finalizar varios tajos en el tramo bajo de la rambla del Poyo, entre Torrent y l'Albufera.

En el tramo del Bajo Júcar, los trabajos han permitido recuperar varios taludes en localidades como Albalat de la Ribera, Polinyà del Xúquer y Fortaleny y, además, se ha reconstruido una mota de protección arrasada por la crecida del Júcar que protege a las localidades de Riola y Polinyà del Xúquer.

Dentro de esta obra de emergencia, el organismo ya ha finalizado la construcción de un muro de escollera en el barranco de l'Horteta a su paso por Torrent, así como los trabajos de adecuación y recuperación del Tancat de la Pipa, que este mes de octubre ha vuelto a abrir sus puertas al público.

Otro de los trabajos prioritarios del organismo se ha centrado en la retirada de tapones, reparación de daños y restauración del dominio público hidráulico en numerosos puntos de la red fluvial de la Demarcación del Júcar. Se trata de actuaciones que comenzaron días después del episodio y que se centraban, principalmente, en la retirada de elementos obstructivos en cauces.

Este tipo de actuaciones se reparten en varias obras de emergencia y se llevarán a cabo en más de 50 municipios de las provincias de Valencia y Castellón, con un presupuesto total que asciende hasta los 30 millones de euros.

Respecto a estos trabajos, resultan de especial interés las actuaciones que se están desarrollando en el tramo bajo del río Turia y sus afluentes. "Las obras avanzan a buen ritmo y el pasado mes de septiembre se dieron por finalizados los trabajos en el nuevo cauce del Turia", han apuntado.

Por otro lado, en los últimos meses, la Confederación ha agilizado los trabajos de emergencia en toda la cuenca del río Magro y sus afluentes. Esta obra de emergencia se declaró meses después que las anteriores, hacia mediados de febrero. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 44 millones de euros y se extienden a lo largo de 17 términos municipales.