La CHJ recupera la conectividad del Parque Fluvial del Turia tras la dana con cuatro pasarelas nuevas

Visita a las pasarelas del Turia en Riba-roja - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pasarelas peatonales que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha restituido a lo largo del Parque Natural del Túria ya se encuentran plenamente operativas. La reconstrucción de estas pasarelas, desaparecidas en el episodio de la dana del 29 de octubre de 2024, permite recuperar la conectividad entre ambos márgenes del río en buena parte del parque fluvial, al restablecer los itinerarios para peatones y ciclistas y devolver la continuidad "a uno de los espacios naturales y de ocio más utilizados del área metropolitana de Valencia".

Tres de estas nuevas infraestructuras se ubican en el término municipal de Riba-roja de Túria y otra está situada en el entorno de la también recientemente reconstruida estación de aforos, aguas abajo de la potabilizadora 'La Presa' de Manises. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el alcalde de Riba-roja, Roberto Raga, han visitado este martes las nuevas pasarelas y han reclamado a la Generalitat que construya las dos de emergencia que faltan por hacer y que son necesarias para el paso de los vehículos de emergencia en caso de necesidad: "Luego vienen los lamentos", ha advertido Bernabé.

Según ha informado la CHJ en un comunicado, "la actuación incorpora importantes mejoras en el diseño de las pasarelas para aumentar su resistencia frente a las avenidas", mientras que mantiene al mismo tiempo "su funcionalidad para el uso público". Estas estructuras han sido concebidas para soportar "condiciones hidráulicas severas", correspondientes a avenidas con un periodo de retorno de 100 años.

Para ello, las nuevas pasarelas cuentan con una cimentación "más robusta, adaptada a las condiciones del terreno, y con estribos protegidos mediante escollera", ha detallado el organismo de cuenca. Esta solución "refuerza su estabilidad frente a procesos de erosión y socavación" y mejora su comportamiento ante futuras crecidas y aumentando la resiliencia de estas infraestructuras frente a episodios de inundación.

ENSAYOS DE CARGAS

Las pasarelas se han puesto en servicio tras la realización, durante las últimas semanas, de las correspondientes pruebas de carga que han permitido permiten verificar que las estructuras responden según lo previsto y soportan "con seguridad" las cargas para las que han sido diseñadas. Los ensayos se han llevado a cabo con cargas de 14.700 y 9.450 kilogramos, en función de las características de cada pasarela.

Tres de ellas salvan el cauce de aguas bajas con un vano de 24 metros, mientras que la cuarta cuenta con un vano de 20. Los trabajos también han permitido adecuar los caminos del cauce mediante la retirada de arrastres y otros elementos obstructivos, así como el desbroce de vegetación y la eliminación de cañares en las proximidades de las pasarelas.

Además, en las zonas donde ha sido necesario se ha instalado geotextil para dificultar la regeneración de la caña común desde sus rizomas y favorecer la recuperación del entorno fluvial.

Durante la visita, en declaraciones a los medios, Bernabé ha trasladado a Raga y a los alcaldes de la zona del Parque Natural el "compromiso" del Gobierno de España con este espacio, cuya competencia y gestión corresponde a la Generalitat Valenciana.

En esta línea, ha subrayado que en esta ruta fluvial, que antes de la dana era "un espacio de convivencia, de deporte, de salud", las "únicas cuatro pasarela"s que hay "las ha puesto el Gobierno de España" que, a través de la CHJ, ha invertido 20 millones de euros en la cuenca del Turia para poder recuperar los destrozos que provocaron las riadas.

Además, ha añadido que ha destinado "más de 200 millones de euros en obras de emergencia en los cauces y barrancos de nuestra provincia que fueron arrasados por la dana, para poder estar mejor preparados ante una situación" como esa.

En el caso de estas pasaserlas, ha recalcado que son "más resilientes", que pueden ser sobrepasadas por el agua y mantenerse en el propio cauce y, sobre todo, "ayudan y mejoran este espacio natural".

ESPECIES INVASORAS

Así, ha insistido en que la gestión del parque y las políticas medioambientales dependen de la Generalitat. "Celebro que, por fin, haya descubierto, aunque tarde, casi cuatro años después, que tiene una competencia sobre las especies invasoras en este territorio", ha dicho y le ha reclamado que ponga en marcha "cuanto antes" el decreto para actuar sobre las cañas invasoras del cauce.

"Desde el Gobierno seguimos ayudando y seguimos colaborando y contribuyendo, pero desde luego quien tiene la competencia y la responsabilidad, se le exige como mínimo que esté presente y que actúe", ha reclamado y ha pedido igualmente que haga la "intervención imprescindible" que permita el desplazamiento de los medios terrestres en el caso de una emergencia.

"Casi dos años después, todavía la Generalitat no ha hecho esa intervención para poder garantizar los trabajos de emergencia. Después vienen los lamentos; después, cuando no tenemos preparados los parques naturales para una situación de emergencia, vienen los lamentos. Por lo tanto, yo le pido a quienes tienen la competencia en gestionar el parque natural y las necesidades que tienen, que lo hagan", ha dicho, y ha señalado que prueba del cumplimiento del Gobierno es que ha puesto "las únicas pasarelas que hoy hay en el parque natural".

UN MILLÓN DE USUARIOS

Al respecto, el alcalde de Riba-roja ha manifestado que este es "el parque natural de España que más se utiliza", con "más de un millón de usuarios al año", y que está en un proceso de restauración tras el paso de la dana que dejó un impacto "durísimo".

En este proceso ha defendido que el Ayuntamiento ha colaborado "al máximo" con el Gobierno de España, la CHJ y otras entidades y se ha logrado hacerlo "más resiliente" que en octubre de 2024. "Pero sobre todo el parque natural es para las especies que viven en él, la biodiversidad, la sostenibilidad y para los vecinos que disfrutan de él". Por eso, ha subrayado la importancia de hacer la reconstrucción "con inteligencia, como está pasando", de una manera "pensada, planificada y estructurada".

En el caso de Riba-roja, había seis pasarelas de manera que todas "fueron prácticamente al mar" con la dana y se destruyeron. Ahora, se han construido "tres pasarelas de viandantes, que están preparadas para si viene otra dana, pasar el agua por arriba" y que, además, son accesibles. No obstante, ha indicado que "nos queda mucho por hacer", como la eliminación de la planta invasora de la caña, donde "tenemos que colaborar todos".

El primer edil, presidente de la Asociación de Municipios vinculados al Parque Natural del Turia, ha subrayado que desde el año 2016 se han eliminado 100.000 metros de caña y han reforestado con 15.000 plantas de los bosques de ribera.

"Estamos muy contentos con esta actuación", ha dicho pero ha advertido que el incendio de la caña es "como si fuera pólvora" por lo que ha instado a la Generalitat, que ya tiene el proyecto, ha dicho, a construir las dos pasarelas de emergencia que quedan "para que los camiones de bomberos puedan pasar de una parte del río a otra y sofocar los incendios o actuar".